مكي فتح أبواب الإدارة العامة أمام "نقابة النفسانيين" ومنظمة "سمكس"

عقد لشؤون ، الدكتور فادي مكي، لقاءين منفصلين مع وفد من نقابة النفسانيين في برئاسة الدكتورة رجاء مكي، ووفد من منظمة "سمكس" للحقوق الرقمية برئاسة الرئيس التنفيذي محمد نجم، لبحث سبل تعزيز التعاون في تحديث والتحول الرقمي.وتركز مع نقابة النفسانيين على دعم مشروع إعادة تكوين وعرض تجارب مقارنة ضمن النموذج التشغيلي المستهدف (TOM)، إضافة إلى إشراك النقابة كمرجعية علمية في ورش إعادة تصميم الخدمات الحكومية. وأكد الوزير مكي أن العلوم السلوكية تشكّل ركيزة أساسية في السياسات العامة الحديثة، معتبراً أن غياب هذا المنظور يتسبب في فشل ما يقارب 90% من الاستراتيجيات؛ واختتم اللقاء بجولة للوفد في مختبر السلوك والابتكار والتحول الرقمي للاطلاع على المشاريع قيد التنفيذ.وفي لقائه الثاني مع وفد منظمة "سمكس"، بحث الوزير مكي أطر التعاون المستقبلي لبناء أرضية مشتركة تعنى بالحوكمة الرقمية وتطوير السياسات والممارسات، بما يسهم في تعزيز الشفافية والفعالية داخل مؤسسات الإدارة العامة.