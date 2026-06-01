|
لبنان

كانت تسير بشكلٍ غير منتظم... تعميم صورة سيّدة عُثر عليها على أوتوستراد زحلة هل تعرفونها؟

Lebanon 24
01-06-2026 | 09:04
كانت تسير بشكلٍ غير منتظم... تعميم صورة سيّدة عُثر عليها على أوتوستراد زحلة هل تعرفونها؟
كانت تسير بشكلٍ غير منتظم... تعميم صورة سيّدة عُثر عليها على أوتوستراد زحلة هل تعرفونها؟
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

 بتاريخ 30-05-2026، عُثر على سيّدة مجهولة الهويّة تسير بشكل غير منتظم على أوتوستراد زحلة، ما شكّل خطرًا على حياتها.
على الفور، عملت عناصر مخفر المعلّقة في وحدة الدّرك الإقليمي على نقلها إلى مركز المخفر.

بتفتيشها، لم يعثر على أيّ مستند رسميّ بحوزتها، ويُرجّح أنّها سوريّة الجنسيّة.

وبسؤالها عن مكان سكنها أو عن اسمها، رفضت التّصريح.

لذلك، وبناء على إشارة القضاء المختصّ يُرجى من الذين لديهم أي معلومات عنها أو عن ذويها، الاتّصال بمخفر المعلّقة على الرّقم: 804978-08، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
