كانت تسير بشكلٍ غير منتظم... تعميم صورة سيّدة عُثر عليها على أوتوستراد زحلة هل تعرفونها؟

Advertisement

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:بتاريخ 30-05-2026، عُثر على سيّدة مجهولة الهويّة تسير بشكل غير منتظم على أوتوستراد ، ما شكّل خطرًا على حياتها.على الفور، عملت عناصر مخفر المعلّقة في وحدة الدّرك الإقليمي على نقلها إلى مركز المخفر.بتفتيشها، لم يعثر على أيّ مستند رسميّ بحوزتها، ويُرجّح أنّها سوريّة الجنسيّة.وبسؤالها عن مكان سكنها أو عن اسمها، رفضت التّصريح.لذلك، وبناء على إشارة المختصّ يُرجى من الذين لديهم أي معلومات عنها أو عن ذويها، الاتّصال بمخفر المعلّقة على الرّقم: 804978-08، للإدلاء بما لديهم من معلومات.