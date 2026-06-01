الرئيس عون أصدر مرسوماً لدعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائي

أصدر رئيس الجمهورية المرسوم الرقم ٣١٤٦ تاريخ ١ حزيران ٢٠٢٦ القاضي بدعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائي يفتتح اليوم ويختتم في ١٩ تشرين الاول ٢٠٢٦ ضمناً، ويحدد برنامج أعمال العقد الاستثنائي بمشاريع القوانين المحالة إلى مجلس النواب والتي ستحال اليه لاسيما المواضيع المرتبطة بالأوضاع المالية والنقدية والاقتصاديةً، وسائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر طرحها، ووقع المرسوم .

Advertisement