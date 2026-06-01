لقاء فلسطيني- صيني في بيروت لبحث أوضاع اللاجئين في ظل التطورات الأمنية

التقى لدى ، الأسعد، بالسفير الصيني في ، تشن تشواندنغ، لبحث الأوضاع الإنسانية للاجئين في ظل التطورات الأمنية الراهنة التي تشهدها البلاد وانعكاساتها على المخيمات والتجمعات .وأكد السفير الأسعد على أهمية إدراج احتياجات اللاجئين والنازحين الفلسطينيين ضمن برامج الاستجابة الإنسانية والمساعدات الدولية المقدمة للبنان، مستعرضاً الجهود المبذولة بالتنسيق مع الجهات والدولية لتأمين الدعم اللازم لهم.، جدد السفير الصيني موقف الداعم للحقوق الفلسطينية المشروعة، مؤكداً حرص بلاده على أن تشمل المساعدات الإنسانية المقدمة للبنان مجتمع اللاجئين الفلسطينيين، معلناً في الوقت نفسه استمرار دعم لوكالة "الأونروا" لتعزيز صمود المخيمات في ظل الظروف الاستثنائية القائمة.