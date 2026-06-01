مجلس القضاء الأعلى: تُواصل الإدارة القضائية أعمال نقل وأرشفة وتنظيم ملفّات السجل التجاري

صدر عن البيان التالي:في ظلّ الظروف التشغيلية البالغة الصعوبة التي يمرّ بها قصرعدل ، بعد إقفال مبنى السجل التجاري قسرًا، وعدم تأمين مقرّ بديل ضمن ، تواصل الإدارة القضائية، ممثّلةً بالرئيسة الأولى لمحكمة في القاضي ميرنا بيضا، بجهدٍ استثنائي، أعمال نقل وأرشفة وتنظيم ملفّات السجل التجاري، بهدف ضمان استمرارية العمل وتلبية مراجعات أصحاب العلاقة ضمن الإمكانات المتاحة.وقد أُنجزت هذه الأعمال، بمعاونة فريق عمل مؤلّف من قضاة متطوعين ومهندس مدني ومبرمج إلكتروني، أشرفوا على أعمال التنظيم والأرشفة إلى جانب موظّفي الدائرة.وشملت الأعمال أرشفة عشرات آلاف الملفّات إلكترونيًا، ونقل آلاف الملفّات المطلوبة من المبنى المُخلى والمستوعبات والمقرّ المستأجر من بلدية جديدة المتن إلى قاعة ، مع تنظيمها ضمن مناطق عمل (Zones) مؤرشفة إلكترونيًا، بما يُسهّل تحديد أماكنها والاستجابة السريعة للطلبات المتعلّقة بها.كما بُوشر تنفيذ خطة تنظيمية دقيقة اعتبارًا من 1/6/2026، بهدف تلقّي أكبر قدر ممكن من المراجعات وفق أسبقية الطلبات، فيما تستكمل أعمال سحب الملفّات المطلوبة بعد إعادة جدولة الناقصة منها، تمهيدًا لأرشفة أرقامها وتنظيم تخزينها داخل القاعة.