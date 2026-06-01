الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيليّ: 3433 شهيداً

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن الحصيلة التراكمية الاجمالية للعدوان الإسرائيليّ منذ 2 آذار حتى 1 حزيران باتت كالتالي:

3433 شهيدا و10395 جريحا.