نصار يغادر بيروت إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع أممي

Advertisement

غادر وزير العدل ، متوجهاً إلى في الأميركية، للمشاركة في أعمال "الاجتماع السنوي لبرنامج الإنمائي لعام 2026 حول سيادة القانون وحقوق الإنسان".وينعقد الاجتماع بين 2 و4 حزيران الجاري تحت عنوان: "تأمين التنمية: تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان والسلام في عالم يشهد انقسامات متزايدة". وتأتي مشاركة الوزير تلبية لدعوة رسمية من (UNDP)، حيث سيشارك متحدثاً في الجلسة الافتتاحية التي تعقد صباح الثاني من حزيران.