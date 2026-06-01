السفير الباكستاني أكد من عكار دعم بلاده لسيادة لبنان واستقراره

أكد سفير باكستان لدى ، سلمان أطهر، حرص بلاده على سيادة لبنان ووحدة أراضيه وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية. جاء ذلك خلال زيارته بلدة تكريت العكارية لمعايدة رئيس مجموعة "أماكو" علي محمود العبد الله بمناسبة عيد الأضحى، بحضور رئيس دائرة الأوقاف الإسلامية في الشيخ مالك جديدة، وعضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى النقيب محمد مراد، وشخصيات من المنطقة.وأشار السفير أطهر إلى أن انتخاب باكستان عضواً غير دائم في يعكس دورها في دعم السلام الإقليمي والعالمي، داعياً المستثمرين اللبنانيين للاستفادة من المحفزات الاستثمارية في باكستان، وتعزيز التبادل التجاري في قطاعات النسيج والأدوات الجراحية والمنتجات الزراعية.من جانبه، ثمن العبد الله دور باكستان الدولي ورعايتها للمفاوضات بين وإيران لترسيخ استقرار المنطقة، مندداً الغاشم الذي يستهدف المدنيين والبنى التحتية والقرى . كما تخلل اللقاء كلمتان للشيخ جديدة والنقيب مراد أشادتا بالوزن الدولي لباكستان وعمق العلاقات التاريخية التي تجمعها بلبنان.