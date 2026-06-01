الحجار استعرض مع المحافظين تدابير مواجهة أزمة النزوح واحتياجات المناطق

وقدّم المحافظون خلال الاجتماع عرضاً شاملاً ومفصلاً حول واقع كل محافظة على حدة، ملقين الضوء على التدابير والإجراءات الميدانية المتخذة، وأبرز التحديات التي تواجه عملهم، فضلاً عن تحديد الاحتياجات الملحة لضمان الحفاظ على أعلى درجات الجهوزية. ترأس والبلديات، ، اجتماعاً موسعاً في المركزية بمقر الوزارة ضمّ المحافظين، جرى خلاله استعراض ومتابعة الأوضاع العامة في مختلف المناطق ، ربطاً بالتطورات الأخيرة المستجدة وما أسفرت عنه من حركة نزوح واسعة، وتحديداً من منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت.وقدّم المحافظون خلال الاجتماع عرضاً شاملاً ومفصلاً حول واقع كل محافظة على حدة، ملقين الضوء على التدابير والإجراءات الميدانية المتخذة، وأبرز التحديات التي تواجه عملهم، فضلاً عن تحديد الاحتياجات الملحة لضمان الحفاظ على أعلى درجات الجهوزية.

ومن جهته، ركّز الوزير على الأهمية القصوى للتنسيق المستمر والوثيق بين المحافظين والقيادات الأمنية والعسكرية، بالإضافة إلى غرف العمليات المعنية ووحدة في السرايا الحكومية، مشدداً على وجوب المتابعة الدقيقة واليومية للمستجدات لضمان سرعة الاستجابة والتدخل الفوري إزاء أي تطور طارئ.