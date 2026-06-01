تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"إنذار الضاحية"… محاولة لتغيير معادلات الحرب

مهدي ياغي - Mahdi Yaghi

|
Lebanon 24
01-06-2026 | 12:00
A-
A+
إنذار الضاحية… محاولة لتغيير معادلات الحرب
إنذار الضاحية… محاولة لتغيير معادلات الحرب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
"لا تنتهي الحروب بانتصار الجيوش… بل عندما تُهزم الأمم".
بهذه العبارة يمكن مقاربة الإنذار الإسرائيلي الأخير لسكان الضاحية الجنوبية لبيروت، والذي ربط أي استهداف محتمل للمنطقة باستمرار إطلاق الصواريخ من جانب "حزب الله".
Advertisement
 فالرسالة لا تبدو موجهة إلى الميدان العسكري فقط، بل إلى المجتمع والبيئة الحاضنة أيضًا، في محاولة لنقل جزء من المواجهة من ساحات القتال إلى الداخل اللبناني، وإعادة تشكيل الوعي العام تجاه كلفة الحرب وتداعياتها.
اذا الرسالة الإسرائيلية تستهدف أولًا البيئة الحاضنة للحزب؛ فتل أبيب تحاول تحميل "حزب الله" مسبقًا مسؤولية أي اعتداء قد يطال الضاحية في المستقبل، وتقديم الأمر على أنه نتيجة مباشرة لاستمرار العمليات العسكرية. وهي مقاربة تهدف إلى خلق ضغط داخلي على الحزب، وإلى دفع جزء من الرأي العام داخل بيئته إلى التساؤل عن كلفة استمرار المواجهة.

أهمية الإنذار تكمن في مضمونه والتوقيت أيضًا.

فمنذ حرب تموز عام 2006، تشكلت تدريجيًا معادلة ردع غير معلنة بين الطرفين. كانت الضاحية الجنوبية تمثل أحد أهم خطوط الردع في لبنان، وأي استهداف واسع لها كان يعني عمليًا فتح الباب أمام ردود تطال عمق إسرائيل. ومع تطور قدرات "حزب الله" خلال السنوات اللاحقة، انتقلت المعادلة من "كريات شمونة مقابل الجنوب" إلى معادلات أوسع شملت حيفا وما بعدها، ما جعل استهداف الضاحية قرارًا عالي الكلفة بالنسبة لإسرائيل.

أما اليوم، فتبدو إسرائيل وكأنها تحاول إعادة صياغة هذه المعادلة.

فالجنوب تحول خلال الأشهر الماضية إلى ساحة استنزاف يومية متبادلة؛ بلدات وقرى تتعرض للقصف بشكل مستمر، وعمليات توغل ومحاولات تثبيت نقاط عسكرية، فيما باتت مناطق مثل زوطر الشرقية ويحمر الشقيف ووادي السلوقي ودبين والخيام جزءًا من مشهد المواجهة المفتوحة.

في المقابل، تحاول تل أبيب نقل الضغط من الجنوب إلى الضاحية، ليس عبر الاستهداف المباشر فقط، بل عبر التهديد العلني لسكانها. وبمعنى آخر، تسعى إسرائيل إلى فرض معادلة جديدة مفادها أن استمرار العمل العسكري من الجنوب قد يجعل الضاحية نفسها جزءًا من ساحة الرد.
 
إلا أن هذه المحاولة اصطدمت بمواقف مقابلة ترفض فصل الضاحية عن معادلات الردع القائمة، إذ حذّر قائد مقر خاتم الأنبياء سكان شمال إسرائيل من الإخلاء في حال استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، في رسالة تعكس تمسك محور المقاومة بمعادلة "الضاحية مقابل شمال إسرائيل"، ورفض أي محاولة إسرائيلية لفرض قواعد اشتباك جديدة تجعل كلفة الحرب محصورة بالجانب اللبناني فقط

خلال الحرب الحالية، تعرضت الضاحية بالفعل لسلسلة واسعة من الغارات، بينما بقيت المدن الإسرائيلية الكبرى بعيدة نسبيًا عن نمط التدمير الذي شهدته الضاحية. وهو ما يدفع كثيرين إلى التساؤل عما إذا كانت معادلات الردع التقليدية قد تراجعت أو دخلت مرحلة إعادة تشكيل.

غير أن المشهد لا يقتصر على البعد العسكري؛ فالتهديد الإسرائيلي يأتي أيضًا في ظل مسار سياسي وأمني معقد يتعلق بمفاوضات وقف إطلاق النار، وآلية المراقبة الدولية، ومستقبل الجنوب. 
لذلك يمكن قراءة الإنذار باعتباره جزءًا من محاولة أوسع لفرض شروط سياسية جديدة على لبنان وعلى "حزب الله" بالتوازي مع الضغط الميداني.

لا يبدو أن إسرائيل تستهدف الضاحية فقط كمنطقة جغرافية، هي تضرب الرمز السياسي والشعبي والمعنوي؛ والرسالة الأساسية التي تحاول إيصالها هي أن كلفة الحرب لن تبقى محصورة في قرى الجنوب والحدود، بل قد تمتد إلى قلب البيئة الحاضنة للحزب.
 أما السؤال الذي سيحدد شكل المرحلة المقبلة، فهو ما إذا كانت هذه الرسائل ستؤدي إلى تثبيت معادلات جديدة، أم أن الميدان سيعيد إنتاج قواعد الردع التي حكمت الجبهة اللبنانية طوال العقدين الماضيين.
المصدر: خاص لبنان 24
مواضيع ذات صلة
إنذار الضاحية الأخير "مشروط" وهذه أبعاده
lebanon 24
Lebanon24
02/06/2026 04:27:52 Lebanon 24 Lebanon 24
"دلافين الخليج الانتحارية".. إيران تلوّح بتغيير معادلات الاشتباك في هرمز
lebanon 24
Lebanon24
02/06/2026 04:27:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير أميركي يتحدث عن معادلة جديدة: "حزب الله" مقابل هذه الدولة
lebanon 24
Lebanon24
02/06/2026 04:27:52 Lebanon 24 Lebanon 24
قاليباف يُعلن: معادلة جديدة تتشكل في هرمز واستمرار الوضع الراهن "غير مستدام" لأميركا
lebanon 24
Lebanon24
02/06/2026 04:27:52 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

المستقبل

حزب الله

المقاومة

إسرائيل

تل أبيب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

مهدي ياغي - Mahdi Yaghi

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
18:50 | 2026-06-01
Lebanon24
16:53 | 2026-06-01
Lebanon24
16:53 | 2026-06-01
Lebanon24
16:38 | 2026-06-01
Lebanon24
16:30 | 2026-06-01
Lebanon24
16:22 | 2026-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24