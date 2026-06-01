"إنذار الضاحية"… محاولة لتغيير معادلات الحرب

"لا تنتهي الحروب بانتصار الجيوش… بل عندما تُهزم الأمم".

بهذه العبارة يمكن مقاربة الإنذار الأخير لسكان الضاحية الجنوبية لبيروت، والذي ربط أي استهداف محتمل للمنطقة باستمرار إطلاق الصواريخ من جانب " ".

فالرسالة لا تبدو موجهة إلى الميدان العسكري فقط، بل إلى المجتمع والبيئة الحاضنة أيضًا، في محاولة لنقل جزء من المواجهة من ساحات القتال إلى الداخل اللبناني، وإعادة تشكيل الوعي العام تجاه كلفة الحرب وتداعياتها.





أهمية الإنذار تكمن في مضمونه والتوقيت أيضًا.



فمنذ حرب عام 2006، تشكلت تدريجيًا معادلة ردع غير معلنة بين الطرفين. كانت الضاحية الجنوبية تمثل أحد أهم خطوط الردع في ، وأي استهداف واسع لها كان يعني عمليًا فتح الباب أمام ردود تطال عمق . ومع تطور قدرات "حزب الله" خلال السنوات اللاحقة، انتقلت المعادلة من "كريات شمونة مقابل الجنوب" إلى معادلات أوسع شملت حيفا وما بعدها، ما جعل استهداف الضاحية قرارًا عالي الكلفة بالنسبة لإسرائيل.



أما اليوم، فتبدو إسرائيل وكأنها تحاول إعادة صياغة هذه المعادلة.



فالجنوب تحول خلال الأشهر الماضية إلى ساحة استنزاف يومية متبادلة؛ بلدات وقرى تتعرض للقصف بشكل مستمر، وعمليات توغل ومحاولات تثبيت نقاط عسكرية، فيما باتت مناطق مثل زوطر الشرقية ويحمر الشقيف ووادي السلوقي ودبين والخيام جزءًا من مشهد المواجهة المفتوحة.



إلا أن هذه المحاولة اصطدمت بمواقف مقابلة ترفض فصل الضاحية عن معادلات الردع القائمة، إذ حذّر قائد مقر خاتم الأنبياء سكان شمال إسرائيل من الإخلاء في حال استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، في رسالة تعكس تمسك محور بمعادلة "الضاحية مقابل شمال إسرائيل"، ورفض أي محاولة إسرائيلية لفرض قواعد اشتباك جديدة تجعل كلفة الحرب محصورة بالجانب اللبناني فقط



خلال الحرب الحالية، تعرضت الضاحية بالفعل لسلسلة واسعة من ، بينما بقيت المدن الإسرائيلية الكبرى بعيدة نسبيًا عن نمط التدمير الذي شهدته الضاحية. وهو ما يدفع كثيرين إلى التساؤل عما إذا كانت معادلات الردع التقليدية قد تراجعت أو دخلت مرحلة إعادة تشكيل.



غير أن المشهد لا يقتصر على البعد العسكري؛ فالتهديد الإسرائيلي يأتي أيضًا في ظل مسار سياسي وأمني معقد يتعلق بمفاوضات وقف إطلاق النار، وآلية المراقبة الدولية، ومستقبل الجنوب.

لذلك يمكن قراءة الإنذار باعتباره جزءًا من محاولة أوسع لفرض شروط سياسية جديدة على لبنان وعلى "حزب الله" بالتوازي مع الضغط الميداني.



لا يبدو أن إسرائيل تستهدف الضاحية فقط كمنطقة جغرافية، هي تضرب الرمز السياسي والشعبي والمعنوي؛ والرسالة الأساسية التي تحاول إيصالها هي أن كلفة الحرب لن تبقى محصورة في قرى الجنوب والحدود، بل قد تمتد إلى قلب البيئة الحاضنة للحزب.

أما السؤال الذي سيحدد شكل المرحلة المقبلة، فهو ما إذا كانت هذه الرسائل ستؤدي إلى تثبيت معادلات جديدة، أم أن الميدان سيعيد إنتاج قواعد الردع التي حكمت طوال العقدين الماضيين.