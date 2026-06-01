ماذا تبلغ برّي من الأميركيين؟ مستشاره يتحدث ويعلن

قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب علي حمدان إن " أبلغ إدارة الرئيس الأميركي يوم الأحد الماضي، أنَّ مستعدّ لوقف إطلاق نار شامل وفوري مع ، متعهّداً بضمان تنفيذ هذا الالتزام".

Advertisement



وفي تصريح عبر وكالة "آكسيوس"، أعلن حمدان أنه "اتصل بالسفير الأميركي لدى ميشال عيسى يوم الأحد"، وأضاف: "لقد أبلغت السفير باسم الرئيس بري أنّ حزب الله سيكون مستعدًا للالتزام الكامل بوقف إطلاق نار شامل ونحن مستعدون لضمان ذلك".

