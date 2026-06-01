|
|
لبنان

غارات إسرائيلية وإطلاق صواريخ.. ما جديد ميدان الجنوب؟

Lebanon 24
01-06-2026 | 15:12
غارات إسرائيلية وإطلاق صواريخ.. ما جديد ميدان الجنوب؟
يواصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته على الأراضي اللبنانية، مستهدفاً عدداً من البلدات والقرى في الجنوب.
وفي آخر المعلومات، قصف العدو الإسرائيلي، مساء اليوم، مناطق البازورية، شوكين، بيوت السياد، صديقين، ميفدون، صريفا، صديقين، حداثا، بينما استهدف في وقت سابق عصر اليوم محيط مستشفى جبل عامل في صور، دبين، الخردلي، شحور، محيط كفرتبنيت، المحمودية.

 
كذلك، سُجل إطلاق رشقات صاروخية من جنوب لبنان باتجاه تجمعات إسرائيلية في بلدة يُحمر الشقيف، فيما أفيد اندلاع اشتباكات عنيفة بين عناصر "حزب الله" والجيش الإسرائيلي في بلدة حداثا.
 
 
أيضاً، أفيد عن استشهاد 4 أشخاص في حصيلة أولية، جرّاء الغارة الإسرائيلية على بلدة المروانية.


وفي البقاع الغربي دوت انفجارات صواريخ اعتراضية وسقوط بعضها بين بعلول والقرعون على طريق القناية.
 
 
وتأتي هذه التطورات في ظل الحديث عن معطيات إيجابية تتعلق بإمكانية الوصول إلى إعلان لوقف إطلاق النار في لبنان.
 
 
ومساء، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه ما من قوة إسرائيلية ستتجه إلى العاصمة اللبنانية بيروت، مشيراً إلى أن أي قوات كانت في طريقها إلى المدينة، قد تم إرجاعها بالفعل.
 
وفي منشور له عبر منصة "تروث سوشيال"، قال ترامب: "أجريت اتصالاً مثمراً للغاية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ولن تكون هناك أي قوات متجهة إلى بيروت، كما أن أي قوات كانت في طريقها إليها قد تم إرجاعها بالفعل".


وتابع: "كذلك، ومن خلال ممثلين رفيعي المستوى، أجريتُ اتصالاً جيداً جداً مع حزب الله، وقد وافقوا على وقف جميع أعمال إطلاق النار — بحيث لن تهاجمهم إسرائيل، ولن يهاجموا إسرائيل".
 
من ناحيتها، نشرت رئاسة الجمهورية ‏البيان الصادر عن السفارة اللبنانية في واشنطن، وجاء فيه ما يلي: "في إطار المساعي التي تبذلها الدولة اللبنانية للحفاظ على الاستقرار وتجنيب لبنان المزيد من التصعيد، وفي أعقاب الاتصال الذي جرى بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، تلقت السلطات اللبنانية تأكيداً بموافقة حزب الله على المقترح الأميركي الذي يقضي بوقفٍ متبادل للهجمات". 
 
 
أضاف البيان: "وبموجب الترتيب المقترح، تتوقف الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت مقابل امتناع حزب الله عن تنفيذ هجمات ضد إسرائيل، على أن يتم توسيع إطار وقف إطلاق النار ليشمل كامل الأراضي اللبنانية". 
 
 
أكمل البيان: "وفي وقت لاحق، أجرى الرئيس دونالد ترامب اتصالاً بسفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى معوض، وأبلغها بأنه حصل على موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الترتيب المقترح. وقد نقلت السفيرة معوض نتائج المناقشات إلى الرئيس عون، الذي قام بدوره بإبلاغ حزب الله بها. ومن المقرر أن تتواصل اجتماعات التفاوض المقررة يومي الثلاثاء والأربعاء لمناقشة هذا التقدم والبناء عليه". 
