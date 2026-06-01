ترامب يعلن الاتصال بـحزب الله: إسرائيل لن تدخل بيروت

أعلن الرئيس الأميركي ، مساء الإثنين، أنه ما من قوة إسرائيلية ستتجه إلى العاصمة ، مشيراً إلى أن أي قوات كانت في طريقها إلى المدينة، قد تم إرجاعها بالفعل.

وفي منشور له عبر منصة "تروث سوشيال"، قال : "أجريت اتصالاً مثمراً للغاية مع ، ولن تكون هناك أي قوات متجهة إلى بيروت، كما أن أي قوات كانت في طريقها إليها قد تم إرجاعها بالفعل".

وتابع: "كذلك، ومن خلال ممثلين رفيعي المستوى، أجريتُ اتصالاً جيداً جداً مع ، وقد وافقوا على وقف جميع أعمال إطلاق النار — بحيث لن تهاجمهم ، ولن يهاجموا إسرائيل".