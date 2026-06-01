"حزب الله وافق على العرض الأميركي".. ماذا قالت "معاريف" مساء؟

ذكرت صحيفة "معاريف" ، مساء الإثنين، أنّ مسؤولين أميركيين تبلغوا عبر قنوات دبلوماسية لبنانية رسمية، أنّ " " وافق على الأميركي لوقف إطلاق النار في ، مؤكداً استعداده للالتزام بالامتناع عن شنّ هجمات ضد ، مقابل متبادل بعدم مهاجمة الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقالت الصحيفة إن هذه التطورات ستكون محور مناقشات ستُعقد غداً وبعد غد، ضمن المفاوضات المباشرة في بين إسرائيل ولبنان.





في المقابل، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يحاول إقناع بشنّ ضربة على الضاحية الجنوبية لبيروت، فيما قالت القناة الـ"14" الإسرائيلية إنَّ معادلة ضاحية الجنوبية مقابل مستوطنات هو الخيار الوحيد بالنسبة للمستوى السياسي .





في الوقت نفسه، قالت القناة "13" الإسرائيليّة إنَّ "الجيش الإسرائيلي يستعد لتصعيد محتمل ضد حزب الله في الضاحية".