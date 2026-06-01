لبنان

"حزب الله وافق على العرض الأميركي".. ماذا قالت "معاريف" مساء؟

Lebanon 24
01-06-2026 | 13:31
ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، مساء الإثنين، أنّ مسؤولين أميركيين تبلغوا عبر قنوات دبلوماسية لبنانية رسمية، أنّ "حزب الله" وافق على العرض الأميركي لوقف إطلاق النار في لبنان، مؤكداً استعداده للالتزام بالامتناع عن شنّ هجمات ضد إسرائيل، مقابل التزام متبادل بعدم مهاجمة الضاحية الجنوبية لبيروت. 
وقالت الصحيفة إن هذه التطورات ستكون محور مناقشات ستُعقد غداً وبعد غد، ضمن المفاوضات المباشرة في واشنطن بين إسرائيل ولبنان.


في المقابل، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول إقناع الأميركيين بشنّ ضربة على الضاحية الجنوبية لبيروت، فيما قالت القناة الـ"14" الإسرائيلية إنَّ معادلة ضاحية بيروت الجنوبية مقابل مستوطنات الشمال هو الخيار الوحيد بالنسبة للمستوى السياسي في إسرائيل.


في الوقت نفسه، قالت القناة "13" الإسرائيليّة إنَّ "الجيش الإسرائيلي يستعد لتصعيد محتمل ضد حزب الله في الضاحية".
 
 
ومساء، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الإثنين، أنه ما من قوة إسرائيلية ستتجه إلى العاصمة اللبنانية بيروت، مشيراً إلى أن أي قوات كانت في طريقها إلى المدينة، قد تم إرجاعها بالفعل.


وفي منشور له عبر منصة "تروث سوشيال"، قال ترامب: "أجريت اتصالاً مثمراً للغاية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ولن تكون هناك أي قوات متجهة إلى بيروت، كما أن أي قوات كانت في طريقها إليها قد تم إرجاعها بالفعل".


وتابع: "كذلك، ومن خلال ممثلين رفيعي المستوى، أجريتُ اتصالاً جيداً جداً مع حزب الله، وقد وشافقوا على وقف جميع أعمال إطلاق النار — بحيث لن تهاجمهم إسرائيل، ولن يهاجموا إسرائيل".






