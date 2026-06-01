لبنان وحيداً في المفاوضات

01-06-2026 | 22:36
كتبت سابين عويس في" النهار": برز على خط الاتصالات تحرك سعودي، ليس جديداً، إذ كان بدأ منذ اندلاع الحرب وتعزز مع انطلاق حملات ضد رئيس الحكومة نواف سلام، حيث تحركت المملكة خشية تحول تلك الحملات إلى فتنة داخلية تُهدّد السلم الأهلي، أو تستهدف رئاسة الحكومة، واستمر من خلال الاتصالات الدورية التي يجريها الأمير يزيد بن فرحان مع رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة نواف سلام، علماً أنه لم يسجل أيّ اتصال بين الدوائر الرئاسية أخيراً من خارج السياق العام أو المعايدة بالأضحى، وفق ما قالت مصادر سياسية.
يأتي هذا التحرك ضمن مشهد أوسع على مستوى عربي تشارك فيه مصر بهدف التوصل إلى وقف الحرب، وسط اقتناع يصل إلى حد الاستياء من الاستفراد الإسرائيلي بـ لبنان، مدعوماً من الولايات المتحدة الأميركية.
 
ينبع الاستياء، ولا سيما لدى المملكة وفق مصادر سياسية متابعة، من القلق من نجاح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تحقيق انتصار في لبنان على حساب وحدة البلد وسيادته، فيما دول المحيط العربي عاجزة أو حتى ممنوعة من الانخراط في أيّ عملية سلمية. والوضع هذا ينسحب على فرنسا ودول أوروبا، المستبعدة بدورها عن الوساطات أو المبادرات، بدفع إسرائيلي يضغط على واشنطن لحصر التفاوض المباشر ثنائياً بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية فقط.
تم تكريس خطوط التفاوض باثنين، أحدهما يجري في إسلام آباد بين واشنطن وطهران، برعاية باكستانية، والآخر في واشنطن بين إسرائيل ولبنان برعاية أميركية. وبهذا، فقد لبنان الحاضنة الأوروبية والعربية على السواء التي يمكن أن تحصن موقعه في المفاوضات وتمده بأوراق قوة، إذ لا يمكنه أن يذهب إلى اتفاق سلام مع إسرائيل من دون رعاية الشريك العربي.
هذا الوضع، معطوفاً على الموقف الحاد لرئيس المجلس الذي وضع باسم الحزب فيتو على مفاوضات واشنطن مؤكداً عدم التزامه أي وقف للنار ما لم تلتزم اسرائيل أولاً، تزامنا مع توسيع إسرائيل رقعة استهدافاتها لتطال الضاحية الجنوبية لبيروت، ينذر بمرحلة شديدة الخطورة، لا تترك للديبلوماسية مكاناً، بل تعطي كلمة الفصل للميدان الذي تحول من مواجهات عسكرية إلى غزو بري لن توقفه المساعي السياسية وحدها.
وزير الخارجية الأميركي عن المفاوضات بين لبنان واسرائيل: هذا ليس مجرد يوم واحد والعملية ستستغرق وقتاً
لقاء بين وزير الدفاع والسفير الأميركي: المفاوضات السبيل الوحيد لاستعادة السلطة الكاملة للدولة
خلف انتقد "الصمت الدولي" إزاء لبنان: الجنوب تُرك وحيداً بمواجهة آلة قتل
الرئيس عون: على إسرائيل ان تدرك بشكل نهائي ان الطريق الوحيد للأمن هو عبر المفاوضات لكن عليها اولاً تنفيذ وقف اطلاق النار بشكل كامل للانتقال بعدها الى المفاوضات
