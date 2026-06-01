تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

إيران تستدرج حزب الله الى"الإسناد" وتتركه وحيداً

Lebanon 24
01-06-2026 | 22:40
A-
A+
إيران تستدرج حزب الله الىالإسناد وتتركه وحيداً
إيران تستدرج حزب الله الىالإسناد وتتركه وحيداً photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب زياد سامي عيتاني في" اللواء": لم يعد الحديث عن «سوق التفاوض الأميركي» مجرد استنتاج سياسي، بل تُرجم بشكل ملموس وعملي في أروقة واشنطن الدبلوماسية والعسكرية.
Advertisement
- طاولة التفاوض بمعزل عن الحزب: تكشف التقارير الدبلوماسية أن الهدنة الإيرانية - الأميركية لم تشمل لبنان أصلاً، إذ جرى إبرام وقف إطلاق نار لبناني منفصل بوساطة أميركية تعمّدت بموجبه الأطراف المعنية إبقاء الملف اللبناني بمنأى تام عن الملف الإيراني. بعبارة أوضح: طاولة التفاوض الكبرى التي رسمت خرائط المنطقة وحددت توازنات النفوذ انعقدت دون أي تمثيل لحزب الله، الذي تحوّل من «لاعب جالس على الطاولة» إلى «موضوع غائب يُناقَش ويُفكَك» في الحسابات الدولية.
- الاستثمار الإيراني في الرماد اللبناني: يرى محللون أن إيران تخرج من هذه المعادلة رابحةً إذ تستعيد الوضع الراهن قبل الحرب دون أي تنازلات مسبقة، مقابل إبداء استعداد للتفاوض على ملفها النووي وفتح مضيق هرمز. ومن المفارقات المؤلمة أن هذا «الربح الإيراني» جاء مموَّلاً بأثمان باهظة دفعها لبنان وحزب الله من دمائهما وجغرافيتهما، لا من الرصيد الاستراتيجي الإيراني. ويزيد حدة المشهد أن الاتفاق الإطاري المطروح يبدأ بفترة تفاوض مدتها ستون يوماً لمعالجة الملف النووي الإيراني، بما فيه مصير مخزون اليورانيوم شديد التخصيب، فيما تظل القضايا الأكثر تعقيداً معلّقة للمفاوضات اللاحقة.
- تضارب الإشارات وفضح التوظيف: كشفت التصريحات الإيرانية الرسمية عن ازدواجية صارخة؛ إذ هدّد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بانهيار وقف إطلاق النار بسبب استمرار الضربات على لبنان، قائلاً إن «الولايات المتحدة لا تستطيع أن تمتلك الأمرين معاً: الهدنة والحرب عبر إسرائيل». لكن هذه التصريحات النارية كانت في جوهرها ورقة ضغط تفاوضية لانتزاع تنازلات في الملف النووي، لا التزاماً حقيقياً بالدفاع عن الحليف اللبناني.
بين علم إسرائيلي يرفرف فوق أسوار قلعة الشقيف وأودية الجنوب، واندفاعة عسكرية مفتوحة الشهية لاحتلال مساحات أوسع، وطهران التي تُلحّ على أن أي اتفاق يجب أن يشمل وقفاً للعمليات الإسرائيلية في لبنان دون أن تُقدّم هي ثمناً فعلياً لتحقيق ذلك تتكشف حقائق السياسة الإقليمية العارية من أي طابع أيديولوجي أو أخلاقي.
لقد استبدلت طهران الالتزام العقائدي والشعارات الثورية ببراغماتية الدول الباردة؛ فبعد أن استدرجت لبنان وحزب الله إلى حرب إبادة مدمرة تحت عنوان مخادع هو «الإسناد»، تركت الحليف وحيداً في عراء الميدان يواجه مصيره أمام تفوق تكنولوجي كاسر وشهية احتلال توسعية، لتجلس هي في صالونات الدبلوماسية متنازلةً فحسب عن فتح مضيق هرمز مقابل استعادة وضعها الدولي دون أي تنازلات جوهرية مسبقة.
مواضيع ذات صلة
لبنان يتمسَّك بوقف النار وبدء الإنسحاب وإسرائيل ترفض قبل "تحييد" حزب الله
lebanon 24
Lebanon24
02/06/2026 08:16:18 Lebanon 24 Lebanon 24
خلف انتقد "الصمت الدولي" إزاء لبنان: الجنوب تُرك وحيداً بمواجهة آلة قتل
lebanon 24
Lebanon24
02/06/2026 08:16:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميل من بكركي: إلى متى سنترك حزب الله يأخذ شعبنا وبلدنا رهينة لمصلحة إيران؟
lebanon 24
Lebanon24
02/06/2026 08:16:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميل: إلى متى سنترك حزب الله يأخذ شعبنا وبلدنا رهينة لمصلحة إيران؟
lebanon 24
Lebanon24
02/06/2026 08:16:18 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيرانية

حزب الله

الإيراني

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:00 | 2026-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:45 | 2026-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:43 | 2026-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:56 | 2026-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:52 | 2026-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
01:00 | 2026-06-02
Lebanon24
00:45 | 2026-06-02
Lebanon24
00:43 | 2026-06-02
Lebanon24
23:56 | 2026-06-01
Lebanon24
23:52 | 2026-06-01
Lebanon24
23:40 | 2026-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24