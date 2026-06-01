تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

حسابات نتنياهو تتبدد بين قلعة الشقيف والضاحية

Lebanon 24
01-06-2026 | 22:47
A-
A+
حسابات نتنياهو تتبدد بين قلعة الشقيف والضاحية
حسابات نتنياهو تتبدد بين قلعة الشقيف والضاحية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب محمد بلوط في" الديار":يكشف مصدر لبناني مطلع عن ان الجانب الاميركي خلال جولات المفاوضات اللبنانية – الاسرائيلية وخارجها اعتمد لغة مزدوجة وملتبسة، فاكد اكثر من مرة للمسؤولين اللبنانيين انه يتفهم مواقفهم ووعد ببذل الجهود مع الاسرائيليين لتخفيض التصعيد وصولا لتثبيت وقف النار، لكنه في الوقت نفسه كان يفاجئ الوفد اللبناني المفاوض بتبني وجهة نظر المفاوض الاسرائيلي بمطالبة السلطات اللبنانية والجيش اللبنان بالتعاون الامني من اجل نزع سلاح حزب الله وانهاء خطره في الجنوب.
Advertisement
ويضيف المصدر ان نتنياهو اعتقد ان الفرصة مؤاتية بعد توسيع هجومه البري في الجنوب لاستئناف الهجمات على بيروت والضاحية الجنوبية، وان ما سرع اتخاذ هذا القرار مع شريكه وزير الحرب كاتس هو فشله في ما وعد به بضمان امن المستوطنات الشمالية بعد توسيع العمليات البرية واحتلال قلعة الشقيف، لا سيما ان حزب الله في اليومين الماضيين قام بامطار الجليل بالصواريخ والمسيرات وطاول قصفه حيفا وصفد وطبريا.
وانطلاقا من تاييد الادارة الاميركية لتوسيع العملية البرية الاسرائيلية في الجنوب، ضرب نتنياهو حسابا بسقوط فيتو ترامب على ضرب بيروت، لا سيما بعد ان تلقى من وزير الخارجية الاميركية ماركو روبيو اشارة اعتبرها انها ايجابية وجواز مرور للهجوم على الضاحية.
وما شجع نتنياهو ايضا ان ردة فعل طهران على احتلال قلعة الشقيف لم يكن قويا، وهنا ايضا اخطأ في الحساب واعتبر انه مطلق اليدين في استئناف الهجمات على الضاحية الجنوبية.
وتقول مصادر دبلوماسية انه بعد ارتفاع وتيرة التصعيد جرت اتصالات على اكثر من محور: بين حزب الله والقيادة الايرانية، واخرى بين الرئيس بري عبر مستشاره علي حمدان مع السفارة الاميركية لوقف النار لكنها لم تصل الى نتيجة حاسمة، بالاضافة الى اتصالات اجراها الرئيس عون.
وبعد تهديد نتنياهو للضاحية تفاعلت الاتصالات بقوة، واعتبرت طهران ان اسرائيل وصلت الى اختراق الخطوط الحمر وبلغت جهات عديدة بانها لن تسمح بضرب الضاحية، قبل ان تعلن وقف تبادل الرسائل والتفاوض مع واشنطن، ثم يهدد الجيش الايراني بقصف اسرائيل اذا ما هاجمت الضاحية.
وبموازاة ذلك نشطت الاتصالات والتحركات لا سيما بين فرنسا وكل من السعودية وقطر ومصر لحماية لبنان ووقف التصعيد الاسرائيلي، وذكرت مصادر مطلعة ان الاتصالات تكثفت مع الرئيس ترامب للضغط على نتنياهو من اجل وقف التصعيد، والالتزام بوقف نار شامل بعد ان كان الرئيس بري تعهد بالتزام حزب الله بوقف نار شامل اذا ما التزمت اسرائيل به.
ونتيجة كل هذه التطورات وجد نتنياهو نفسه مرة اخرى اسير قرار ترامب.
وسبق تطورات الساعات الماضية ان بادرت فرنسا الى المطالبة بعقد اجتماع طارئ لمجلس الامن الدولي لبحث التصعيد الاسرائيلي.
 
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيليّ: "حزب الله" أطلق أكثر من 400 قذيفة صاروخية من منطقة قلعة الشقيف
lebanon 24
Lebanon24
02/06/2026 08:16:24 Lebanon 24 Lebanon 24
عسكريا.. كيف تستفيد إسرائيل من قلعة الشقيف؟
lebanon 24
Lebanon24
02/06/2026 08:16:24 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد احتلالها.. فيديو من داخل قلعة الشقيف
lebanon 24
Lebanon24
02/06/2026 08:16:24 Lebanon 24 Lebanon 24
فضل الله: رفع علم اسرائيل على قلعة الشقيف يجب أن يستفز مشاعر كل وطني مخلص
lebanon 24
Lebanon24
02/06/2026 08:16:24 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الخارجية

اللبنانية

حزب الله

السعودية

الاميركي

ايرانية

الشمالي

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:00 | 2026-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:45 | 2026-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:43 | 2026-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:56 | 2026-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:52 | 2026-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
01:00 | 2026-06-02
Lebanon24
00:45 | 2026-06-02
Lebanon24
00:43 | 2026-06-02
Lebanon24
23:56 | 2026-06-01
Lebanon24
23:52 | 2026-06-01
Lebanon24
23:40 | 2026-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24