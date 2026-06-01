تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

خيار الضرورة

Lebanon 24
01-06-2026 | 23:05
A-
A+
خيار الضرورة
خيار الضرورة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب طوني عيسى في" الجمهورية":؟يتحرّك لبنان الرسمي على الطاولة الأميركية بلا أي هامش للمناورة، بعدما تحوّل البلد إلى رهينة بين قوّتين إقليميّتين، تعمل كل منهما لفرض خياراتها وإقصاء الأخرى بالحديد والنار، فإسرائيل تستغل تفوّقها الميداني المطلق لتوسيع حزامها الأمني واجتياح مناطق جديدة خارج الخط الأصفر.
Advertisement
وسط هذا الاستفراد الإقليمي الكامل، يجد لبنان نفسه رهينة للخيارات التي تفرضها الولايات المتحدة. وإذا قرّر المفاوض اللبناني الرفض أو المماطلة بالصيغ القديمة، فإنّ واشنطن لن تتردّد في سحب يدها الدبلوماسية، وترك الدولة اللبنانية تغرق وحيدة في مصيرها. المفاوضات السياسية التي يُفترض أن تبدأ اليوم في واشنطن، هي اللحظة التي يوضع فيها لبنان أمام
حقيقته العارية: دولة بلا أوراق قوّة، محاصرة بين جرافات إسرائيل ودباباتها وطائراتها التي تصل إلى بيروت وأي منطقة تريدها، وعناد يائس، تفرضه إيران. والخيار اللبناني اليوم هو مفاضلة بين التخلّي الطوعي عن السلاح للدولة، وفق الطروحات الأميركية، لإنقاذ ما تبقى من البلد أو الرفض، فتكون النتيجة الحتمية هي الرضوخ للشروط إيّاها مستقبلاً، ولكن فوق أرض مبتورة، بلا منازل ولا سكان، وعلى أنقاض دولة لم يعد لها وجود.

وكتب عمر البردان في" اللواء": في الوقت الذي جدد رئيس الجمهورية جوزاف عون تمسك لبنان بالتفاوض المباشر، فقد علم أن بيروت أجرت اتصالات عاجلة بعد التهديدات الإسرائيلية، بعدد من المسؤولين الأميركيين، إضافة إلى عواصم القرار، من أجل إبقاء مظلة الحماية التي وفرها الرئيس دونالد ترامب لبيروت وضاحيتها الجنوبية . وعلم أن واشنطن وعدت ببذل جهود لدى إسرائيل من أجل عدم تجديد قصفها للضاحية الجنوبية، لكن دون تقديم التزامات بهذا الخصوص. وفي وقت أشارت مصادر دبلوماسية، إلى أن لبنان سيجدد التأكيد في جولتي التفاوض المزمع عقدهما في وزارة الخارجية الاميركية، على ضرورة وقف إطلاق النار، فإن شكوكاً لبنانية برزت بعد البيان الأميركي بشأن نتائج الاجتماع العسكري الذي عقد في مبنى "البنتاغون"،  سيما وأن الأجواء التي رافقت هذا الاجتماع كانت سلبية إلى حد كبير.
وفي ظل هذه الأجواء، وفيما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أن بلاده طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث التطورات المتسارعة في لبنان، في ظل التصعيد الأمني الأخير، علم أن الموفد الفرنسي جان إيف لودريان يصل إلى لبنان، غداً، في زيارة تستمر ثلاثة أيام، يلتقي خلالها كبار المسؤولين، إضافة إلى شخصيات أخرى . وبحسب المعلومات سيبحث لودريانخلال زيارته ملف "بديل قوات اليونيفيل” في جنوب لبنان، إضافة إلى تطورات المفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل. كما يتوقع أن تشمل الزيارة جولات على عدد من مراكز الإيواء، حيث سينقل إلى المسؤولين اللبنانيين تفاصيل تتعلق بإمكانية تقديم مساعدات إضافية للبنان في ظل الأوضاع الراهنة.    
 
مواضيع ذات صلة
اللبنانية الأولى تفتتح منتدى التعليم العام في جامعة الروح القدس – الكسليك: الدولة ليست خيارًا بل ضرورة
lebanon 24
Lebanon24
02/06/2026 08:16:37 Lebanon 24 Lebanon 24
أبي رميا في ذكرى 13 نيسان: الوحدة ليست خيارًا بل ضرورة
lebanon 24
Lebanon24
02/06/2026 08:16:37 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي خلال لقائه الخير: العفو العام بات ضرورة في هذه المرحلة
lebanon 24
Lebanon24
02/06/2026 08:16:37 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: الرئيس الصيني يؤكد خلال اجتماعه مع ولي عهد أبوظبي ضرورة تعزيز التنسيق في ظل الخيار بين السلام والحرب والوحدة والمواجهة
lebanon 24
Lebanon24
02/06/2026 08:16:37 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزارة الخارجية

وزير الخارجية

دونالد ترامب

الإسرائيلية

الأميركيين

الإسرائيلي

اللبنانية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:00 | 2026-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:45 | 2026-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:43 | 2026-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:56 | 2026-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:52 | 2026-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
01:00 | 2026-06-02
Lebanon24
00:45 | 2026-06-02
Lebanon24
00:43 | 2026-06-02
Lebanon24
23:56 | 2026-06-01
Lebanon24
23:52 | 2026-06-01
Lebanon24
23:40 | 2026-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24