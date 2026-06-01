خيار الضرورة

كتب طوني عيسى في" الجمهورية":؟يتحرّك الرسمي على الطاولة الأميركية بلا أي هامش للمناورة، بعدما تحوّل البلد إلى رهينة بين قوّتين إقليميّتين، تعمل كل منهما لفرض خياراتها وإقصاء الأخرى بالحديد والنار، فإسرائيل تستغل تفوّقها الميداني المطلق لتوسيع حزامها الأمني واجتياح مناطق جديدة خارج الخط الأصفر.وسط هذا الاستفراد الإقليمي الكامل، يجد لبنان نفسه رهينة للخيارات التي تفرضها . وإذا قرّر المفاوض اللبناني الرفض أو المماطلة بالصيغ القديمة، فإنّ واشنطن لن تتردّد في سحب يدها الدبلوماسية، وترك الدولة تغرق وحيدة في مصيرها. المفاوضات السياسية التي يُفترض أن تبدأ اليوم في واشنطن، هي اللحظة التي يوضع فيها لبنان أمامحقيقته العارية: دولة بلا أوراق قوّة، محاصرة بين جرافات ودباباتها وطائراتها التي تصل إلى وأي منطقة تريدها، وعناد يائس، تفرضه . والخيار اللبناني اليوم هو مفاضلة بين التخلّي الطوعي عن السلاح للدولة، وفق الطروحات الأميركية، لإنقاذ ما تبقى من البلد أو الرفض، فتكون النتيجة الحتمية هي الرضوخ للشروط إيّاها مستقبلاً، ولكن فوق أرض مبتورة، بلا منازل ولا سكان، وعلى أنقاض دولة لم يعد لها وجود.وكتب عمر البردان في" اللواء": في الوقت الذي جدد رئيس الجمهورية جوزاف عون تمسك لبنان بالتفاوض المباشر، فقد علم أن بيروت أجرت اتصالات عاجلة بعد التهديدات ، بعدد من المسؤولين ، إضافة إلى عواصم القرار، من أجل إبقاء مظلة الحماية التي وفرها الرئيس لبيروت وضاحيتها الجنوبية . وعلم أن واشنطن وعدت ببذل جهود لدى إسرائيل من أجل عدم تجديد قصفها للضاحية الجنوبية، لكن دون تقديم التزامات بهذا الخصوص. وفي وقت أشارت مصادر دبلوماسية، إلى أن لبنان سيجدد التأكيد في جولتي التفاوض المزمع عقدهما في الاميركية، على ضرورة وقف إطلاق النار، فإن شكوكاً لبنانية برزت بعد البيان الأميركي بشأن نتائج الاجتماع العسكري الذي عقد في مبنى "البنتاغون"، سيما وأن الأجواء التي رافقت هذا الاجتماع كانت سلبية إلى حد كبير.وفي ظل هذه الأجواء، وفيما أعلن الفرنسي جان نويل بارو، أن بلاده طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث التطورات المتسارعة في لبنان، في ظل التصعيد الأمني الأخير، علم أن الموفد الفرنسي جان إيف لودريان يصل إلى لبنان، غداً، في زيارة تستمر ثلاثة أيام، يلتقي خلالها كبار المسؤولين، إضافة إلى شخصيات أخرى . وبحسب المعلومات سيبحث لودريانخلال زيارته ملف "بديل قوات اليونيفيل” في جنوب لبنان، إضافة إلى تطورات المفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل. كما يتوقع أن تشمل الزيارة جولات على عدد من مراكز الإيواء، حيث سينقل إلى المسؤولين اللبنانيين تفاصيل تتعلق بإمكانية تقديم مساعدات إضافية للبنان في ظل الأوضاع الراهنة.