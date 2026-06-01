تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

المسار السياسي أمام امتحان اليوم

Lebanon 24
01-06-2026 | 23:12
A-
A+
المسار السياسي أمام امتحان اليوم
المسار السياسي أمام امتحان اليوم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتبت امل شموني في" نداء الوطن":اعتبر مصدر أميركي أنه بالرغم من أن ترامب أمس بدا وكأنه يلوّح بما وصفه دبلوماسي أميركي بـ "دعوة غير رسمية لخفض التصعيد"، فيمكن قراءة هذا المشهد باعتباره محاولة من الرئيس الاميركي لاستعراض سيطرته وهيمنته على جبهات متعددة في آن واحد.
Advertisement
ووفقاً لمصادر قريبة من البنتاغون، علمت "نداء الوطن" أن الاجتماعات التي ترأسها وكيل وزارة الحرب الأميركي وحضرها وفدان عسكريان لبناني وإسرائيلي لم تفضِ إلى نتائج ملموسة. إذ لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بشأن وقف إطلاق النار، ناهيك عن ترتيب خطوات خفض التصعيد.
وللمرة الأولى، تقول المصادر الأميركية، رسمت واشنطن أيضاً خطوطاً حادة (sharp lines) داخل الطبقة السياسية اللبنانية. فقد أُشيد بالرئيس جوزافعون لجهوده "الشجاعة" في السعي لاتفاق، فيما تم التركيز على الرئيس نبيه بري باعتباره "مراوغاً ومخيباً للآمال". وقالت المصادر إن ذلك يؤشر على نية واشنطن مكافأة المنخرطين وعزل المعرقلين في آن.
في نهاية المطاف، سيتحدد مستقبل المحادثات بين لبنان وإسرائيل على الأرض من خلال استعداد الدولة للتحرك، وقدرة الدبلوماسية الأميركية على تحويل الخطوات التدريجية إلى أكثر من مجرد عملية شكلية.  
وكتبت كلارا جحا في"نداء الوطن": بين المفاوضات العسكرية نهار الجمعة الماضي في البنتاغون، والمفاوضات السياسية اللبنانية – الإسرائيلية في جولتها الرابعة التي تُعقد اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء في واشنطن، تحاول إسرائيل، بالنار، رسم واقع تفاوضي وعسكري جديد ومختلف عن الجلسات السابقة.
ورغم تأكيد البنتاغون في بيانه أن المفاوضات العسكرية، برعاية وكيل وزارة الحرب الأميركية للشؤون السياسية إلبريدج كولبي، كانت مثمرة، فإن المعلومات الآتية من أميركا تشير إلى عكس ذلك تمامًا. فبحسب مصادر "نداء الوطن"، كان الاجتماع الذي دام 9 ساعات سيئًا، باعتبار أن كلًّا من لبنان وإسرائيل تمسّك بموقفه. فلبنان يريد وقفًا فوريًا لإطلاق النار، وجدولة الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة، مع تفعيل عمل الميكانيزم قبل التفاوض على أي ترتيبات أمنية، بينما تطالب إسرائيل بحصر سلاح "حزب الله" بيد الدولة اللبنانية قبل أي شيء.
وبحسب المصادر لم يتمكّن الوفد اللبناني من الإجابة عن أي من الأسئلة الأساسية التي طرحها الوفد الإسرائيلي والممثل الأميركي، تحديدًا في نقاط معيّنة، أولاها كيفية حصر سلاح "حزب الله"، وخطّة نشر الجيش اللبناني، وتثبيت وقف إطلاق النار، إضافة إلى
تأمين المعيار الأساسي للانسحاب الإسرائيلي الشامل من الأراضي اللبنانية. فكان سؤال الجانبين الإسرائيلي والأميركي: ما الجديد في طرحكم؟ وما هي خطّة عملكم؟
تقول المصادر إن ما أزعج الإسرائيلي والأميركي وأدّى إلى ارتفاع حدّة التوتر في الاجتماع الأمني، تأكيد الوفد العسكري اللبناني أن الجيش لن يصطدم بأي مكوّن سياسي في لبنان، فضلا عن اعتبار الأميركي والإسرائيلي أن الوفد اللبناني ذهب إلى البنتاغون من دون قرار، بحسب تعبيرهم. وزاد الاستياء عندما طلب الوفد غرفة محايدة للتواصل مع رئيس الجمهورية جوزاف عون، وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، الذي أوعز إلى رئيس الوفد باستكمال المفاوضات حتى النهاية من دون التنازل عن مطلبي تثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من لبنان.
أما الخوف، كل الخوف، فهو أن تعود عقارب الساعة إلى ما قبل عام 2000. فعندها تكون جزين وما بعدها هدفًا إسرائيليًا واضحًا لتنفيذ حزامها الأمني، واستكمال لعبة مقايضة السلاح بالأرض!  
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأميركية: المسار السياسي للمفاوضات بين إسرائيل ولبنان سيُستأنف مجدداً يومي 2 و3 حزيران المقبل
lebanon 24
Lebanon24
02/06/2026 08:16:43 Lebanon 24 Lebanon 24
"القرض الحسن"أمام "امتحان الاقفال"
lebanon 24
Lebanon24
02/06/2026 08:16:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الدولة أمام امتحان واشنطن: كيف تدير تفاوضًا لا تملك كل شروطه؟
lebanon 24
Lebanon24
02/06/2026 08:16:43 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس بعثة اليونيفيل: المسار السياسي والدبلوماسي يبقى الحل الوحيد الممكن للنزاع في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
02/06/2026 08:16:43 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

نبيه بري

حزب الله

الجمهوري

الاميركي

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:00 | 2026-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:45 | 2026-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:43 | 2026-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:56 | 2026-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:52 | 2026-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
01:00 | 2026-06-02
Lebanon24
00:45 | 2026-06-02
Lebanon24
00:43 | 2026-06-02
Lebanon24
23:56 | 2026-06-01
Lebanon24
23:52 | 2026-06-01
Lebanon24
23:40 | 2026-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24