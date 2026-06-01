لبنان

تفاصيل الاتصال الغاضب بين ترامب ونتنياهو بشأن لبنان.. هذا ما كشفه موقع "أكسيوس"

Lebanon 24
01-06-2026 | 23:30
تفاصيل الاتصال الغاضب بين ترامب ونتنياهو بشأن لبنان.. هذا ما كشفه موقع أكسيوس
وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقادات حادة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اتصال هاتفي جرى بينهما على خلفية التصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان، وفق ما أفاد موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين أميركيين ومصادر مطلعة. 
وأبدى ترامب، وفق التقرير، غضبا من الخطط الإسرائيلية لتوسيع العمليات العسكرية واستهداف بيروت، محذرا من أن مثل هذه الخطوات ستزيد عزلة إسرائيل دوليا وتهدد الجهود الدبلوماسية الجارية في المنطقة.

ونقل الموقع عن مسؤول أميركي قوله إن ترامب أكد لنتنياهو أن التصعيد في لبنان قد ينسف المفاوضات الجارية مع إيران، والتي تتضمن مسودة تفاهم تنص على وقف القتال في لبنان وإعادة فتح مضيق هرمز.

وأشارت المصادر إلى أن ترامب ضغط بقوة لثني إسرائيل عن تنفيذ ضربة واسعة على بيروت، معتبرة أن الاتصال كان من بين أكثر المكالمات توترا بين الرجلين منذ عودته إلى البيت الأبيض.

ولفت التقرير إلى أن ترامب كان منزعجا أيضا من ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين في لبنان، ومن توسيع العمليات البرية الإسرائيلية في الجنوب، معتبرا أن الرد الإسرائيلي أصبح غير متناسب مع التهديدات التي يواجهها.

وفي أعقاب الاتصال، أعلن ترامب أن المفاوضات مع إيران لا تزال مستمرة "بوتيرة سريعة"، فيما أكد مسؤول إسرائيلي للموقع أن تل أبيب لا تخطط حاليا لتنفيذ ضربات ضد أهداف تابعة لحزب الله في بيروت.

من جانبه، قال نتنياهو في بيان إنه أبلغ ترامب بأن إسرائيل ستواصل عملياتها في جنوب لبنان، وأنها ستتحرك ضد أهداف في بيروت إذا استمرت الهجمات المنطلقة من الأراضي اللبنانية.
