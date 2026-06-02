بلدية دير ميماس نعت رئيسها

Advertisement

نعت بلدية ديرميماس في بيان رئيسها جمرة "الذي توفي إثر حادث أليم أثناء قيامه بواجبه ومسؤوليته تجاه أهل بلدته ". وتمنت الشفاء العاجل للمختار .ختم البيان:"إننا ندين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي ونضع ثقتنا الكاملة بالقضاء والأجهزة الأمنية المختصة لكشف ملابساته ومحاسبة المسؤولين وفق القانون. ونتقدم بأحر التعازي من عائلة الفقيد وأهالي البلدة كافة، وندعو الجميع إلى التحلي بالهدوء والحكمة وترك التحقيقات تأخذ مجراها القانوني".كذلك صدر عن عائلة بشارة في بيان جاء فيه: "ببالغ الحزن والأسى والصدمة، تلقّت عائلة بشارة نبأ مقتل رئيس بلدية دير ميماس الأستاذ سهيل ، في حادثة أليمة هزّت البلدة وأبناءها. وإذ نتقدّم بأحرّ التعازي وأصدق مشاعر المواساة من أبناء بلدتنا دير ميماس عمومًا، وإلى عائلة الفقيد أبو جمرة خصوصًا، تعلن العائلة براءتها التامة من العمل المشين الذي أقدم عليه فوزي بشارة، وتؤكد رفضها وإدانتها لأي عمل يخلّ بالأمن أو يهدّد السلم الأهلي. وتضع ثقتها الكاملة بالقضاء اللبناني والأجهزة الأمنية المختصة لكشف جميع الملابسات وإحقاق العدالة وفقًا للقانون".