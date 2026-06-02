الحدود اللبنانية- السورية مضبوطة والتهريب "ثلاثي المحاور"

Advertisement

لفت مصدر أمني معني بمراقبة الحدود – إلى أن مستوى ضبط الحدود من الجانبين اللبناني والسوري يُعدّ الأفضل منذ عقود.وأوضح أن الجانب السوري أوكل هذه المهمة إلى أبناء القرى الحدودية المنضوين ضمن ألوية الحدود والأمن العام السوري، فيما تتولى أفواج الحدود البرية في مهمة المراقبة من الجهة اللبنانية، مدعومة بأبراج المراقبة المنتشرة على طول الحدود.وأشار المصدر إلى أن عمليات التهريب الكبرى والمنظمة للأسلحة والمخدرات والبشر لم تعد موجودة كما كانت في السابق خلال عهد نظام في ، لافتاً إلى أن معظم خنادق ومسالك تهريب السلاح باتت ، فيما أصبحت المسالك غير المكتشفة معطلة عملياً نتيجة انقطاع شبكات الإمداد والتهريب داخل سوريا.وختم المصدر بالتأكيد أن عمليات التهريب التي لا تزال تحصل اليوم بين البلدين تبقى محدودة وصغيرة الحجم، وتقتصر بمعظمها على المواد الغذائية والدخان والتنباك، معتبراً أن هذا النوع من النشاط موجود في معظم دول العالم ولا يُصنف ضمن التهريب الأمني أو الاستراتيجي، بل يشكل في كثير من الأحيان مصدر رزق لبعض أبناء القرى الحدودية.