بعد الأجواء المُنعشة.. كتل حارة تتحرّك باتجاه لبنان والحرارة سترتفع في هذا الموعد

ذكرت صفحة Lebanese Daily Weather المتخصصة بالأحوال الجوية ان مناطقنا لا تزال بعيدة كل البعد عن الأجواء الصيفية الحارة، رغم دخولنا فصل الصيف فعلياً، وما زالت درجات الحرارة أدنى من معدلاتها الموسمية، لا سيما فوق المرتفعات الجبلية خلال ساعات المساء والصباح الباكر.وبحسب الصفحة، يعود السبب إلى استمرار تدفق التيارات الغربية الرطبة نحو الهضاب ، الأمر الذي يساهم في تلطيف الأجواء في منطقتنا، مع بعض النسمات الباردة صباحاً ومساءً، خصوصاً فوق الجبال.في المقابل، تشهد مناطق أخرى موجات حارة لافتة، لا سيما في وبعض الدول الأوروبية، حيث تخطت درجات الحرارة 36 درجة مئوية خلال الأيام الماضية.وأشارت الصفحة إلى انه من المنتظر أن تنكسر الأجواء المنعشة تدريجياً لصالح أجواء أكثر حرارة، وهي أجواء تعتبر اعتيادية لمثل هذه الفترة من السنة، إذ ترتفع درجات الحرارة لتصبح الأجواء صيفية خلال الأسبوع الحالي، بالتزامن مع نشاط المنخفض الهندي الموسمي فوق شبه العربية، ما يدفع برياح أكثر حرارة نحو منطقتنا.لذلك، من المتوقع أن يسيطر طقس صيفي حار نسبياً خلال الأيام المقبلة، مع عودة الأجواء الصيفية الاعتيادية إلى المنطقة، بحسب الصفحة.