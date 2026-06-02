تراجع كبير في اسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد

انخفض سعر صفيحتي البنزين 95 و98 اوكتان 41 الف ليرة، وانخفض سعر المازوت 60 ألف ليرة، أما سعر فانخفض 62 ألف ليرة. وجاءت الأسعار كالآتي:- بنزين 95 اوكتان: 2.541.000- بنزين 98 اوكتان: 2.559.000 ليرة لبنانية- مازوت: 2.137.000 ليرة لبنانية- غاز: 1.329.000 ليرة لبنانية