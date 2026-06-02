لبنان

القمة الروحية تنعقد اليوم وهذا ابرز ما يتضمنه بيانها

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
02-06-2026 | 02:45
القمة الروحية تنعقد اليوم وهذا ابرز ما يتضمنه بيانها
وسط تسارع الاحداث، يلتقي رؤساء الطوائف الروحية في لبنان، في دار طائفة الموحدين الدروز في فردان، بقمة روحية اسلامية مسيحية تنطلق عند  الساعة الحادية عشرة صباحا، بدعوة من شيخ العقل الدكتور سامي أبو المنى.
وعلم " لبنان 24" من مصادر القمة ان البيان الختامي  الذي تم الانتهاء من صياغته سيحدد الثوابت الوطنية وابرزها اعتبار العدوان الاسرائيلي عدوانا على كل لبنان وليس فئة محددة منه ، وان الدولة هي الممثل الشرعي الوحيد للبنانيين جميعا ومسؤولة عن الدفاع عنهم.
وتشدد المسودة على ان مواجهة العدوان تتطلب وحدة وطنية راسخة وعميقة. وتحذر من اي قول او عمل من شأنه اثارة الفتنة وتعريض الوحدة الوطنية للخطر. 
كما تشدد المسودة على عدم تورط لبنان بالانحياز الى محاور اقليمية او دولية متنازعة.
ويناشد البيان الدول الصديقة والشقيقة التدخل لوضع حد لاعتداءات اسرائيل.
وايد البيان سعي الدولة للتفاوض تحت مظلة الشرعية الدولية والدعوة الى تعزيز ثقافة الولاء للوطن وقدسية الدفاع عنه وعن وحدته ضد اي عدوان.
ويشدد البيان على استنهاض الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الانسانية  للمساهمة في مساعدة لبنان على تحمل اعباء النزوح.
كما يشدد البيان على عدم زج لبنان في سياسة المحاور والنزاعات الخارجية والالتزام بالدستور.





