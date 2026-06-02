إسرائيل تُصعّد تدريجياً.. هل ستصمد الهدنة؟

يتحدث اكثر من خبير عسكري عن ان المعطيات على الارض تشير إلى أن تعتمد استراتيجية من ثلاث مراحل في تعاملها مع الوضع في ، تبدأ بتثبيت المنطقة العازلة بهدف تحييد خطر الصواريخ، ثم الانتقال إلى استهداف المدن الكبرى، ولا سيما صور والنبطية، في محاولة للضغط على البيئة الحاضنة لحزب الله.وبحسب القراءة نفسها، فإن المرحلة الثالثة تتجاوز الجنوب لتشمل مختلف المناطق ، في إطار ممارسة ضغط مباشر على ودفعها نحو مفاوضات تفضي إلى اتفاق يضمن، من وجهة النظر ، تحييد المخاطر المرتبطة بحزب الله.وفي موازاة هذا التصعيد، يبرز تساؤل أساسي حول مدى قدرة وقف إطلاق النار على الصمود في ظل استمرار الخروقات الميدانية. وترى مصادر متابعة أن المشهد لا يزال شديد الهشاشة، ما يجعل من الصعب التنبؤ ما إذا كانت التطورات ستقود إلى حل مستدام أم إلى جولة جديدة من التصعيد قد تتسع رقعتها خلال الفترة المقبلة، خصوصا وان العمليات العسكرية الاسرائيلية مستمرة على وتيرتها التصاعدية اليوم.