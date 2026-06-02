من نقابة المستشفيات.. نداء لحماية القطاع الصحي بعد اعتداء جبل عامل

استنكرت نقابة المستشفيات في الاعتداء الذي وقع في محيط مستشفى ، وأدى إلى أضرار جسيمة في المبنى وإصابة عدد كبير من الموظفين، بينهم حالات حرجة.واعتبرت في بيان" ان ما حصل يشكّل خرقًا صارخًا للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية التي تحظر استهداف المستشفيات والمؤسسات الصحية في أي ظرف".وشددت على أن المستشفيات هي مؤسسات إنسانية بحتة، مهمتها إنقاذ الأرواح ورعاية المرضى والجرحى، ولا يجوز وضع امنها كما والعاملين والمرضى فيها للخطر، وتناشد والمنظمات الإنسانية المختصة التحرّك الفوري لحماية القطاع الصحي في لبنان وضمان تحييد المستشفيات عن أي أعمال عدوانية.كما تحيي النقابة جميع المستشفيات والعاملين فيها، ولا سيما تلك التي تواصل أداء رسالتها الإنسانية في ظل ظروف بالغة الصعوبة.