عن مصير الامتحانات.. بيان توضيحي للجامعة اللبنانية

نعت رئاسة وعمادة الطالبة تيودوسيا جايمس كرم، التي استشهدت جراء غارة إسرائيلية استهدفت مدنيين على طريق الخردلي.

وقالت في بيان:" إن الجامعة ، التي فقدت عددًا كبيرا من طلابها وأساتذتها وموظفيها خلال العدوان ، تؤكد أن سلامة أهل الجامعة تبقى أولوية مطلقة.ولفتت إلى انه وأمام التطورات الراهنة، تؤكد اللبنانية أن قرار تأجيل الامتحانات في مدينة الجامعية ومنطقة إلى الأسبوع المقبل جاء انطلاقًا من مسؤوليتها تجاه طلابها وأساتذتها وموظفيها.وشدد البيان على ان رئاسة الجامعة تعتبر أي طالب يتعذر عليه الحضور بسبب الظروف الأمنية لن يتعرض لأي إجحاف أكاديمي وستُتخذ الإجراءات المناسبة لضمان حقوقه، وسيتم إحصاء الطلاب الذين يتعذر عليهم المشاركة في الامتحانات بسبب الأوضاع الأمنية وحالات النزوح التي فرضتها الحرب – على أن تحدد كل وحدة جامعية مواعيد لاحقة لإجراء الامتحانات لهؤلاء الطلاب.واكّدت الجامعة أنها ستواصل متابعة التطورات واتخاذ ما يلزم من تدابير حفاظًا على سلامة أفراد الأسرة الجامعية.