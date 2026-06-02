سرق سيارة من أمام مركز الصليب الأحمر في طرابلس.. وهكذا تم ايقافه

Advertisement

بعد إقدام مجهولين فجر أمس الإثنين على سرقة سيارة من نوع CR-V كانت مركونة أمام على ـ ، تمكنت الجهات الأمنية من استعادة السيارة وتوقيف السارق، وفق ما أفادت مندوبة " ".وأفاد مصدر بأن أحد أبناء طرابلس كان يسلك فجر اليوم طريق ، ولاحظ سيارة السيارة المسروقة تسير خلفه، كونها تعود لأحد زملائه في العمل. وعلى الفور، توجه إلى نقطة تابعة للجيش وأبلغ العناصر بأن السيارة مطلوبة بعد تعرضها للسرقة.وإثر ذلك، عمل عناصر الجيش على توقيف السيارة، ليتبين بعد تفتيشها وجود أدوات تُستخدم في عمليات السرقة، بالإضافة إلى كمية من المواد المخدرة.وقد تم توقيف السائق ومصادرة المضبوطات، فيما أُحيل إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.