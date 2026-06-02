بعد قتله رئيس بلدية دير ميماس.. الجيش يعلن توقيف مطلق النار

أعلنت في بيان، عن توقيف مطلق النار مساء امس، في .

وجاء في بيان صادر عنها:" بتاريخ 1 /6/ 2026، أقدم المواطن (ف.ب.) في بلدة دير ميماس - على إطلاق النار نحو رئيس البلدية سهيل ما أدى إلى مقتله، وإصابة مختار البلدة بجروح".

أضاف البيان:" على الفور، تدخلت وحدة من الجيش ونفّذت عملية دهم، وأوقفت مطلق النار. بوشر التحقيق مع الموقوف تحت إشراف المختص".