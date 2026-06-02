4 بيانات جمركية رُفض إدخالها.. تقرير جديد لمعهد البحوث الصناعية

أعلن معهد البحوث الصناعية في بيان، أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة الخاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية المكلّف المعهد تطبيقها خلال شهر أيار 2026، جاء فيه:
- البيانات الجمركية المسجلة والمعالجة في المعهد 3.372 بيان جمركي
- البيانات التي تم تقييم المطابقة لها في بلد المصدر ضمن آلية المعهد (Preshipment) 16 بيان جمركي
- البيانات التي تبين بأنها غير خاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية بعد الدراسة 1.015 بيان جمركي
- البيانات التي تم تقييم المطابقة لها عبر دراسة ملفاتها التقنية والمعلومات البيانية لمنتجاتها (وهي المنتجات الخاضعة للمواصفات الأفقية) 650 بيان جمركي
- البيانات التي أحيلت إلى الكشف والفحص بعد الدراسة 1.691 بيان جمركي
- البيانات التي كشفت خلال الفترة أعلاه 1.909 بيان جمركي
- البيانات التي جاءت نتائجها غير مطابقة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية: 89 بيان جمركي
وتوزّعت على الشكل التالي: مستحضرات تجميل (4)، مسحوق غسيل (3)، أجهزة ولوازم كهربائية (64)، بلاط سيراميك وأدوات صحية (14)، زيت هيدروليك (1)، مفروشات (1)، منتجات ورقية وقطنية (1)، أدوات تلحيم (1).
علماً بأن البيانات غير المطابقة هي نوعان:
- البيانات غير المطابقة لناحية النواقص أو الخطأ في المعلومات التقنية المدوّنة على المنتج
أو النقص في المستندات التقنية والتي تعالج بواسطة التصحيح 85 بيان جمركي
- البيانات غير المطابقة والتي رفضت بشكل نهائي ومنع إدخالها الأراضي اللبنانية
: 4 بيان جمركي
وهي مفصّلة على الشكل التالي:
مسحوق غسيل - نسبة الفوسفور جاءت أكثر من الحد الأقصى
2.1g – 300 قطعة – سوريا
– معير المصنع/زيوت صناعية - نسبة الرغوة 220– 800 كرتونة – الإمارات العربية المتحدة
- مرفأ بيروت/منظفات – تلوث جرثومي – 2320 قطعة – تركيا
– معير المصنع/عدادات كهربائية – تعداد خاطئ – 1000 قطعة – الصين
- مرفأ طرابلس
.