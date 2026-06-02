|
لبنان

تحذير بشأن شراء الأدوية عبر تطبيقات التوصيل.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
02-06-2026 | 03:56
تحذير بشأن شراء الأدوية عبر تطبيقات التوصيل.. إليكم التفاصيل
حذرت نقابة صيادلة لبنان في بيان من شراء الأدوية عبر تطبيقات التوصيل "الديليفري" ، لما ينطوي على ذلك من مخاطر جدية على صحة المرضى وسلامتهم.
وجاء في البيان: "تُحذر نقابة صيادلة لبنان المواطنين من اعتماد طلب وشراء الادوية  عن طريق خدمة " الديليفري" وخاصة من بعض تطبيقات خدمات التوصيل باعتبار هذا الأمر غير قانوني و لما ينطوي على ذلك من مخاطر جدية على صحة المرضى وسلامتهم حيث أن الدواء ليس سلعة عادية يمكن تداولها أو نقلها كسائر المنتجات الاستهلاكية بل هو مادة حساسة تستوجب حفظها وتخزينها ونقلها وفق شروط علمية دقيقة تتعلق بدرجات الحرارة والرطوبة وسائر معايير السلامة الدوائية بما يضمن الحفاظ على جودتها وفعاليتها ، ومن هنا فإن نقل الأدوية بهذه الطرق قد يؤدي إلى تعريضها لظروف غير ملائمة ما ينعكس سلباً على فاعليتها العلاجية".

اضاف البيان: "كما تلفت النقابة إلى أن شراء الأدوية عبر هذه الوسائل يفتح الباب أمام تداول الأدوية المهرّبة أو المزوّرة أو مجهولة المصدر  إذ لا يستطيع المواطن التحقق من مصدر الدواء أو ضمان خضوعه للرقابة الرسمية المعتمدة خصوصا وان النقابة قد كشفت في وقت سابق  عددا من الحالات التي تبيّن فيها حصول مرضى على ادوية مزورة وغير مضمونة المصدر عبر هذه التطبيقات ما انعكس سلبا على صحتهم وسلامتهم ".

وشددت النقابة في ختام بيانها على ان "الصيدلية المرخصة تبقى المكان الوحيد الآمن والموثوق للحصول على الدواء وأن الصيدلي هو المرجع الصحي المختص والمسؤول قانوناً ومهنياً عن بيع  الأدوية" . 
