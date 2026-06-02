مجددا.. الحرارة الى انخفاض وهذه تفاصيل حال الطقس

-الحال العامة: طقس ربيعي معتدل يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القليلة المقبلة.ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بين 22 و 30، بين 21 و 29، وزحلة بين 16 و 32 درجة.الثلاثاء: قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة اعتبارا من بعد الظهر.الأربعاء: قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.الخميس: قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة يتحول اعتبارا بعد الظهر الى غائم جزئيا مع تشكل الضباب المحلي على المرتفعات .الجمعة: صاف اجمالا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة .-الحرارة على الساحل من 21 الى 26 درجة ، فوق الجبال من 11 الى 22 درجة ، في الداخل من 12 الى 30 درجة.-الرياح السطحية: شمالية غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا سرعتها بين 10 و 25 كم/س.-الانقشاع: جيد إجمالا.-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 80 %.-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 22 درجة.-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.-ساعة : ٠5,28-ساعة غروب الشمس: 19,43