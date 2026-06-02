لبنان

مجددا.. الحرارة الى انخفاض وهذه تفاصيل حال الطقس

Lebanon 24
02-06-2026 | 04:52
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.
وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس ربيعي معتدل يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القليلة المقبلة.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بيروت بين 22 و 30، طرابلس بين 21 و 29، وزحلة بين 16 و 32 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة اعتبارا من بعد الظهر.

الأربعاء: قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.

الخميس: قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة يتحول اعتبارا بعد الظهر الى غائم جزئيا مع تشكل الضباب المحلي على المرتفعات .

الجمعة: صاف اجمالا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة .

-الحرارة على الساحل من 21 الى 26 درجة ، فوق الجبال من 11 الى 22 درجة ، في الداخل من 12 الى 30 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا سرعتها بين 10 و 25 كم/س.

-الانقشاع: جيد إجمالا.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 80 %.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 22 درجة.

-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: ٠5,28

-ساعة غروب الشمس: 19,43
