لبنان

نقابة مستشفيات البقاع دانت اعتداء جبل عامل

Lebanon 24
02-06-2026 | 05:02
دانت نقابة عمال ومستخدمي المستشفيات في البقاع الاعتداء الإسرائيلي الذي طال محيط مستشفى جبل عامل، وأسفر عن إصابات بين العاملين وأضرار جسيمة في المرفق الصحي.

واعتبرت النقابة، في بيان، أن ما حصل يشكل "انتهاكاً فاضحاً لكل القوانين والأعراف الدولية التي تكفل حماية المؤسسات الطبية والعاملين فيها أثناء النزاعات والحروب".

وشددت على أن الاعتداء لا يطال مؤسسة صحية فقط، بل يمس حق الإنسان في العلاج والرعاية الصحية، ويدخل ضمن "مسلسل الاعتداءات الممنهجة التي تستهدف الشعب اللبناني ومقومات صموده".

ودعت منظمة العمل الدولية والمؤسسات الصحية والعمالية العربية والدولية، وسائر الهيئات الحقوقية والإنسانية، إلى تحمل مسؤولياتها حيال ما يتعرض له القطاع الصحي اللبناني من استهداف مباشر وغير مباشر، والعمل على توثيق هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها وفق القانون الدولي الإنساني.

