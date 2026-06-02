نقابة مستشفيات البقاع دانت اعتداء جبل عامل

دانت نقابة عمال ومستخدمي المستشفيات في الاعتداء الذي طال محيط مستشفى ، وأسفر عن إصابات بين العاملين وأضرار جسيمة في المرفق الصحي.

واعتبرت النقابة، في بيان، أن ما حصل يشكل "انتهاكاً فاضحاً لكل القوانين والأعراف الدولية التي تكفل حماية المؤسسات الطبية والعاملين فيها أثناء النزاعات والحروب".

وشددت على أن الاعتداء لا يطال مؤسسة صحية فقط، بل يمس حق الإنسان في العلاج والرعاية الصحية، ويدخل ضمن "مسلسل الاعتداءات الممنهجة التي تستهدف الشعب اللبناني ومقومات صموده".

ودعت الدولية والمؤسسات الصحية والعمالية العربية والدولية، وسائر الهيئات الحقوقية والإنسانية، إلى تحمل مسؤولياتها حيال ما يتعرض له القطاع الصحي اللبناني من استهداف مباشر وغير مباشر، والعمل على توثيق هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها وفق .