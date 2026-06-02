الدفاع المدني أعلن تعرض مركزه في كفرصير لاستهداف مباشر

أعلنت والعلاقات العامة في في بيان، عن "تعرّض في كفرصير – لاستهداف مباشر جراء غارة إسرائيلية معادية، ما أدّى إلى تضرّر مبنى المركز والعتاد الموجود في داخله. واقتصرت الأضرار على الماديات، إذ لم يُسجّل وقوع إصابات في صفوف العناصر الذين كانوا خارج المركز لحظة الاستهداف".ودانت "هذا الاعتداء الذي طال مركزاً مخصصاً للأعمال الإنسانية والإغاثية"، مؤكدة "استمرارها في أداء واجباتها الوطنية والإنسانية وخدمة المواطنين، رغم المخاطر والتحديات المتزايدة".