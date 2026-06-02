بعد تهديد نتنياهو.. هذا ما فعله قادة "حزب الله" الموجودون في الضاحية الجنوبية



Advertisement

وبعد وقت قصير من البيان الذي أعلن فيه وكاتس عن نيتهما ضرب أهداف في بيروت ، قال مسؤولون في الجيش الإسرائيلي إنه من أجل توجيه ضربة في بيروت، يجب تجهيز بنك أهداف لضرب مركز ثقل حزب الله. ذكر موقع "إرم نيوز" أن صحيفة "جيروزاليم بوست" ذكرت نقلا عن مصدر في الجيش أن العديد من قادة " " غادروا العاصمة بعد أن تسبب بيان مشترك من رئيس الوزراء ووزير الدفاع يسرائيل كاتس في إفقاد أي ضربات للجيش الإسرائيلي عنصر المفاجأة.وبعد وقت قصير من البيان الذي أعلن فيه وكاتس عن نيتهما ضرب أهداف في بيروت ، قال مسؤولون في الجيش الإسرائيلي إنه من أجل توجيه ضربة في بيروت، يجب تجهيز بنك أهداف لضرب مركز ثقل حزب الله.

وكان الجيش الإسرائيلي يعتزم ضرب أهداف بشرية، بالإضافة إلى غرف العمليات ومراكز القيادة. إلا أنه عقب البيان، سارع قادة حزب الله إلى مغادرة الأماكن التي كانوا يتواجدون فيها في بيروت. وغادر العديد من السكان الآخرين معهم، وكان بعضهم من عناصر حزب الله ذوي الرتب المتدنية .



وبحسب مصدر في الجيش الإسرائيلي، فقد ألغى البيان الخطة العسكرية لمفاجأة حزب الله وتوجيه ضربة قوية لمركز ثقله في بيروت. قد لا يكون لدى الجيش الإسرائيلي علم بكل تفاصيل إطار وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل الذي اقترحته .



ويدرك الجيش الإسرائيلي، بحسب الصحيفة، أن اتفاقاً يتماشى مع مبدأ "الهدوء مقابل الهدوء" الذي يتبناه حزب الله يُعد فخاً بالغ الصعوبة.



ومن المتوقع أن يُعيد هذا الاتفاق الوضع الاستراتيجي الذي كان سائداً في منذ حرب الثانية وحتى الثامن من تشرين الأول، حين انضم حزب الله إلى الحرب التي شنتها في اليوم السابق على التجمعات السكنية الحدودية في غزة.