|
23
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
21
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
21
o
النبطية
19
o
زحلة
21
o
بعلبك
23
o
بشري
18
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
|
لبنان
بعد تهديد نتنياهو.. هذا ما فعله قادة "حزب الله" الموجودون في الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
02-06-2026
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر موقع "إرم نيوز" أن صحيفة "جيروزاليم بوست"
الإسرائيلية
ذكرت نقلا عن مصدر في الجيش
الإسرائيلي
أن العديد من قادة "
حزب الله
" غادروا العاصمة
بيروت
بعد أن تسبب بيان مشترك من رئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو
ووزير الدفاع يسرائيل كاتس في إفقاد أي ضربات للجيش الإسرائيلي عنصر المفاجأة.
وبعد وقت قصير من البيان الذي أعلن فيه
نتنياهو
وكاتس عن نيتهما ضرب أهداف في بيروت ، قال مسؤولون في الجيش الإسرائيلي إنه من أجل توجيه ضربة في بيروت، يجب تجهيز بنك أهداف لضرب مركز ثقل حزب الله.
وكان الجيش الإسرائيلي يعتزم ضرب أهداف بشرية، بالإضافة إلى غرف العمليات ومراكز القيادة. إلا أنه عقب البيان، سارع قادة حزب الله إلى مغادرة الأماكن التي كانوا يتواجدون فيها في بيروت. وغادر العديد من السكان الآخرين معهم، وكان بعضهم من عناصر حزب الله ذوي الرتب المتدنية .
وبحسب مصدر في الجيش الإسرائيلي، فقد ألغى البيان الخطة العسكرية لمفاجأة حزب الله وتوجيه ضربة قوية لمركز ثقله في بيروت. قد لا يكون لدى الجيش الإسرائيلي علم بكل تفاصيل إطار وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل الذي اقترحته
الولايات المتحدة
.
ويدرك الجيش الإسرائيلي، بحسب الصحيفة، أن اتفاقاً يتماشى مع مبدأ "الهدوء مقابل الهدوء" الذي يتبناه حزب الله يُعد فخاً بالغ الصعوبة.
ومن المتوقع أن يُعيد هذا الاتفاق الوضع الاستراتيجي الذي كان سائداً في
الشمال
منذ حرب
لبنان
الثانية وحتى الثامن من تشرين الأول، حين انضم حزب الله إلى الحرب التي شنتها
حماس
في اليوم السابق على التجمعات السكنية الحدودية في غزة.
الجيش الإسرائيلي: هذا ما فعله "حزب الله" خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة
الجيش الإسرائيلي: هذا ما فعله "حزب الله" خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة
هذا ما فعله "حزب الله" عند الجبهة
هذا ما فعله "حزب الله" عند الجبهة
بعد اغتيال قائد الـ"الرضوان" في الضاحية الجنوبية.. هذا ما قاله نتنياهو
بعد اغتيال قائد الـ"الرضوان" في الضاحية الجنوبية.. هذا ما قاله نتنياهو
تقرير إماراتيّ: إستراتيجيّة "حزب الله" وضعت الضاحية الجنوبية لبيروت في "الخطر"
تقرير إماراتيّ: إستراتيجيّة "حزب الله" وضعت الضاحية الجنوبية لبيروت في "الخطر"
غارات وقصف مدفعيّ... إسرائيل استهدفت هذه البلدات
غارات وقصف مدفعيّ... إسرائيل استهدفت هذه البلدات
"إحباط" إسرائيليّ... ماذا قالت الصحافة في تل أبيب عن هجمات "حزب الله" بالمسيّرات؟
"إحباط" إسرائيليّ... ماذا قالت الصحافة في تل أبيب عن هجمات "حزب الله" بالمسيّرات؟
إسرائيل تهدّد الحي المسيحي في صور...إليكم التفاصيل!
إسرائيل تهدّد الحي المسيحي في صور...إليكم التفاصيل!
حزب الله يعلن استهداف تجمع لجنود إسرائيليين قرب قلعة الشقيف بقذائف مدفعية
حزب الله يعلن استهداف تجمع لجنود إسرائيليين قرب قلعة الشقيف بقذائف مدفعية
عن "استهداف بيروت"... إليكم ما قاله وزير الخارجية الأميركيّة
عن "استهداف بيروت"... إليكم ما قاله وزير الخارجية الأميركيّة
بالتفاصيل.. هذا ما جرى في دير ميماس
بالتفاصيل.. هذا ما جرى في دير ميماس
ترامب يُعلن وقفاً للنار في لبنان و"يعدّل" موقفه ليلا واسرائيل تشير الى تفاهم جزئي ومحدود
ترامب يُعلن وقفاً للنار في لبنان و"يعدّل" موقفه ليلا واسرائيل تشير الى تفاهم جزئي ومحدود
ماذا يحصل في الضاحية؟ إجراءات اتخذت
ماذا يحصل في الضاحية؟ إجراءات اتخذت
السينودس الماروني سيلغي "المناولة الاولى"
السينودس الماروني سيلغي "المناولة الاولى"
دخلت المُستشفى للعلاج ففارقت الحياة.. وفاة مُفاجئة لنجمة شهيرة عن 54 عاماً (صورة)
دخلت المُستشفى للعلاج ففارقت الحياة.. وفاة مُفاجئة لنجمة شهيرة عن 54 عاماً (صورة)
