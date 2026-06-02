النفّي بحث مع النائب فادي كرم التحديات اللوجستية وآليات سير العمل

استقبل لمرفأ مروان النفّي، عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب ، بحضور نقيب مخلصي البضائع دافيد جابر. وأفاد بيان صادر عن المرفأ، بأن اللقاء خُصص للاطلاع على سير الأعمال وآليات العمل المعتمدة، إلى جانب مناقشة التحديات اللوجستية والإدارية، واستعراض المشاريع التطويرية الجارية والخطط المستقبلية لتحديث البنية التشغيلية للمرفق.وخلال اللقاء، توقف النائب كرم عند حاجات المرفأ، مشدداً على أهمية توفير البيئة التشريعية والإدارية الداعمة لتطويره وتعزيز قدراته التشغيلية، بما يضمن قيامه بدور محوري في الحركة التجارية ودعم .