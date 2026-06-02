لقاء 600 دولار... هذا ما كان يفعله بضحاياه

Advertisement

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:بناءً على اشارة المختص، تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي شعارَي شركتَي “Quick Line” و“Scholar Way”، العائدتَين للموقوف:ت. ع. (مواليد عام 1971، لبناني)وذلك لإقدامه على إيهام عدد من الضحايا بقدرته على تأمين منح دراسيّة مجانيّة إلى خارج البلاد، لقاء مبلغ /600/ دولار أميركي عن كل طلب، وذلك بجرم نصب واحتيال.لذلك، تطلب هذه المديريّة العامّة من الذين وقعوا ضحيّة أعماله، الحضور إلى مفرزة القضائية في وحدة ، الكائنة في مبنى قصر عدل زحلة، أو الاتصال على أحد الرقمَين: 807064-08 أو 807063-08، تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.