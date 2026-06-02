وزارة الطاقة تعلن فتح باب الترشيح لمجلس إدارة مصلحة الليطاني

أعلنت والمياه عن فتح باب الترشيح لملء مركز و5 أعضاء غير متفرغين (بمجموع 6 أعضاء) لمجلس إدارة ، في مهلة تمتد من 2/6/2026 حتى 16/6/2026 ضمناً. وأوضحت الوزارة أن هذه التعيينات ستتم وفقاً للأحكام القانونية وآلية التي تنص على تعيين الأعضاء غير المتفرغين من قبل الوزير مباشرة.وفي هذا الإطار، وضع الوزير جو الصّدي آلية ترتكز على الشفافية والحوكمة للاستعانة بخبراء متخصصين لدرس ملفات المرشحين وإجراء مقابلات شفهية مع المؤهلين منهم. ودعت الوزارة الراغبين بالترشح للاطلاع على الشروط والموانع عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، مشيرة إلى أن تقديم السير الذاتية والمستندات يتم حصراً عبر البريد الإلكتروني (Litanyjobs@outlook.com) ولن يُقبل أي طلب يُقدّم باليد.