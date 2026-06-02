لبنان
عون يؤكّد: لا خيار غير التفاوض لمصلحة البلد
Lebanon 24
02-06-2026
|
07:05
photos
أكد الرئيس
جوزاف عون
، أمام وفد نقباء المهن الحرة، الحرص على السلم الأهلي والاستقرار الداخلي في
لبنان
، مشدداً على منع الفتنة لأنها تهدد بقاء لبنان، وكل من يغذيها يقدم
خدمة لإسرائيل
.
وقال عون
إن السلم الأهلي لا يمكن المساس به، لافتاً إلى أن اللبنانيين باتوا على اقتناع تام بأن لا عودة إلى الوراء، وأن الطبقة السياسية تعمل على إبعاد هذا الخطر عبر خطاب واضح وموحد.
واعتبر أن الجيش والأجهزة الأمنية يشكلون العمود الفقري والأساس لمنع الفتنة، رغم ما يتعرضون له أحياناً من انتقادات وتهجم، مؤكداً أنهم يواصلون تقديم التضحيات والقيام بواجبهم على أكمل وجه، على الرغم من الأزمة الاقتصادية القاسية.
وأشار عون إلى أن لبنان دفع ثمناً كبيراً، مع سقوط أكثر من 3 آلاف
شهيد
، ونزوح أكثر من مليون شخص، وتدمير آلاف المنازل، من دون أفق واضح لانتهاء هذا الوضع.
وأضاف: "كان لزاماً عليّ كرئيس للجمهورية القيام بما يفرضه عليّ ضميري وواجبي تجاه بلدي وشعبي"، مؤكداً أن من واجب الدولة الاهتمام بمواطنيها وعدم الوقوف من دون تحرك.
وشدد عون على أنه "لا خيار آخر غير التفاوض"، معتبراً أن القوة لا تكون في خوض الحرب، بل في امتلاك الشجاعة والحكمة لإنهائها بالتفاوض، بما يخدم مصلحة البلد التي تبقى فوق كل اعتبار.
