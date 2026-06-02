تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بعد جلسات من النقاش.. لجنة الإدارة والعدل تخطو خطوة تشريعية

Lebanon 24
02-06-2026 | 07:26
A-
A+
بعد جلسات من النقاش.. لجنة الإدارة والعدل تخطو خطوة تشريعية
بعد جلسات من النقاش.. لجنة الإدارة والعدل تخطو خطوة تشريعية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
عقدت لجنة الإدارة والعدل النيابية جلسة في المجلس النيابي برئاسة مقرر اللجنة النائب جورج عطالله وحضور الأعضاء.
Advertisement
 
وأعلن عطالله بعد اللقاء أن اللجنة أقرت اقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام من النصوص القانونية في لبنان، وذلك بعد دراسة مستفيضة استمرت حوالي خمس جلسات، واستماع لكافة الآراء والمداخلات والتعديلات المقترحة، مشيراً إلى أن الاقتراح كان قد مر سابقاً على لجنة حقوق الإنسان التي أدخلت تعديلات عليه قبل وصوله إلى لجنة الإدارة والعدل.

وأكّد عطالله أن إقرار هذا الاقتراح يشكل خطوة تشريعية كبيرة تنقل قانون العقوبات إلى إطار جديد يلغي عقوبة الإعدام ويعيد هيكلة العقوبات وهرميتها بما يتوافق مع النظام القانوني العقابي اللبناني والاتفاقيات الدولية المختصة بحقوق الإنسان. وختم مشدداً على أن لبنان، ورغم كل الضغوط التي يمر بها، يؤكد عبر هذا الإنجاز قدرته على اتخاذ خطوات تشريعية تتلاءم مع التوجهات الأخلاقية والإنسانية للمجتمع الدولي وتعطي صورة جديدة لجهة احترام حقوق الإنسان.
مواضيع ذات صلة
لجنة الإدارة والعدل تدرس تعديل قوانين مرتبطة بعقوبة الإعدام
lebanon 24
Lebanon24
02/06/2026 17:31:43 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة الإدارة والعدل تبحث اقتراح إلغاء عقوبة الإعدام وتؤجل البت به
lebanon 24
Lebanon24
02/06/2026 17:31:43 Lebanon 24 Lebanon 24
جلسة تشريعية في أوائل أيار وإضراب تحذيري غداً في كل الادارات العامة والمدارس
lebanon 24
Lebanon24
02/06/2026 17:31:43 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير الإيراني لدى باكستان: حتى الآن نحن نخطو خطوة للأمام بعد مرحلة حرجة وحساسة
lebanon 24
Lebanon24
02/06/2026 17:31:43 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتفاقيات الدولية

لجنة حقوق الإنسان

قانون العقوبات

اللجنة النائب

لجنة الإدارة

جورج عطالله

لجنة حقوق

العقوبات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:26 | 2026-06-02
Lebanon24
10:22 | 2026-06-02
Lebanon24
10:06 | 2026-06-02
Lebanon24
09:54 | 2026-06-02
Lebanon24
09:51 | 2026-06-02
Lebanon24
09:45 | 2026-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24