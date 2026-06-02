بعد جلسات من النقاش.. لجنة الإدارة والعدل تخطو خطوة تشريعية

عقدت والعدل النيابية جلسة في المجلس النيابي برئاسة مقرر وحضور الأعضاء.

وأعلن بعد اللقاء أن اللجنة أقرت اقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام من النصوص القانونية في ، وذلك بعد دراسة مستفيضة استمرت حوالي خمس جلسات، واستماع لكافة الآراء والمداخلات والتعديلات المقترحة، مشيراً إلى أن الاقتراح كان قد مر سابقاً على التي أدخلت تعديلات عليه قبل وصوله إلى لجنة الإدارة والعدل.



وأكّد عطالله أن إقرار هذا الاقتراح يشكل خطوة تشريعية كبيرة تنقل إلى إطار جديد يلغي عقوبة الإعدام ويعيد هيكلة وهرميتها بما يتوافق مع النظام القانوني العقابي اللبناني والاتفاقيات الدولية المختصة بحقوق الإنسان. وختم مشدداً على أن لبنان، ورغم كل الضغوط التي يمر بها، يؤكد عبر هذا الإنجاز قدرته على اتخاذ خطوات تشريعية تتلاءم مع التوجهات الأخلاقية والإنسانية للمجتمع الدولي وتعطي صورة جديدة لجهة احترام حقوق الإنسان.