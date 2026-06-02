Najib Mikati
لبنان

الصحة: 4 شهداء و127 جريحا وأضرار جسيمة في مستشفى جبل عامل

Lebanon 24
02-06-2026 | 08:24
الصحة: 4 شهداء و127 جريحا وأضرار جسيمة في مستشفى جبل عامل
صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن الغارات التي شنها العدو الإسرائيلي في محيط مستشفى جبل عامل في صور أمس الاثنين 1 حزيران أدت إلى 4 شهداء و127 جريحا من بينهم 39 من الطاقم الطبي والتمريضي والإداري في المستشفى توزعوا كالتالي: 
 4 أطباء و27 ممرض/ة و8 موظفين أربعة منهم بحال حرجة يعالجون في العناية الفائقة.
كما تسبب العدوان بأضرار فادحة وجسيمة في مختلف طوابق وأقسام المستشفى وموقف السيارات.

إن وزارة الصحة العامة تحيي شجاعة الإدارة والعاملين الذين أصروا على إبقاء الأبواب مفتوحة واستكمال رسالة الخدمة الإنسانية والصحية التي تقوم بها مستشفى جبل عامل تحت أعباء خطر وعنف غير مسبوقين.

وتؤكد الوزارة أن هذا الاعتداء وما تسبب به من شهداء وجرحى وأضرار ليس إلا تجسيدا إضافيا لشريعة الغاب التي يطبقها العدو الإسرائيلي بحذافيرها، متجاوزا كل ما أقره المجتمع الدولي من قوانين وشرائع وقرارات.
