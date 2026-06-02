الصحة: 4 شهداء و127 جريحا وأضرار جسيمة في مستشفى جبل عامل

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن التي شنها العدو في محيط مستشفى في صور أمس الاثنين 1 حزيران أدت إلى 4 و127 جريحا من بينهم 39 من الطاقم الطبي والتمريضي والإداري في المستشفى توزعوا كالتالي:

4 أطباء و27 ممرض/ة و8 موظفين أربعة منهم بحال حرجة يعالجون في العناية الفائقة.

كما تسبب العدوان بأضرار فادحة وجسيمة في مختلف طوابق وأقسام المستشفى وموقف السيارات.



إن تحيي شجاعة الإدارة والعاملين الذين أصروا على إبقاء الأبواب مفتوحة واستكمال رسالة الخدمة الإنسانية والصحية التي تقوم بها مستشفى جبل عامل تحت أعباء خطر وعنف غير مسبوقين.



وتؤكد الوزارة أن هذا الاعتداء وما تسبب به من شهداء وجرحى وأضرار ليس إلا تجسيدا إضافيا لشريعة الغاب التي يطبقها العدو الإسرائيلي بحذافيرها، متجاوزا كل ما أقره من قوانين وشرائع وقرارات.