في كنيسة سيدة العطايا.. قداس احتفالي حاشد يرأسه المطران الورشا

Advertisement

ترأس النائب البطريركي على أبرشية المطران رفيق الورشا قداساً احتفالياً في سيدة العطايا – أدما، لمناسبة اختتام الشهر المريمي وتزامناً مع عيد الثالوث الأقدس، بمشاركة حشد من المؤمنين، حيث جرى تكريس أفواج من الأخويات والفرسان والطلائع والشبيبة.وفي عظته بعد الإنجيل، تناول المطران الورشا معاني عيد الثالوث الأقدس ودعوة الكنيسة للتبشير وتجديد العلاقة مع الله.