حيدر سلّم منظمة العمل الدولية تقريراً بخسائر القطاع العمالي جراء العدوان

التقى وزير العمل ، برفقة سفيرة في كارولين زيادة، لمنظمة العمل الدولية غيلبرت فوسون هونغبو، وسلّمه تقريراً يوثق خسائر قطاع العمل والعمال والمؤسسات في لبنان نتيجة العدوان المستمر.

Advertisement

وطالب حيدر المنظمة بتعزيز الدعم المالي وتفعيل قرار عام 2024 لدعم صمود العمال وتنشيط سوق العمل، مؤكداً تمسك لبنان بمكتب الإقليمي واستعادة حقوقه كاملة داخل المنظمة، بما فيها حق التصويت.



وسبق اللقاء إنجاز لبناني في مؤتمر ، حيث نجح لبنان، عبر تحرك سريع لوزارة العمل، في تجنب إدراجه على القائمة النهائية للحالات الخاضعة للمساءلة أمام لجنة تطبيق المعايير بموجب الاتفاقية رقم 29 (المتعلقة بالقضاء على العمل الجبري)، بعدما كان مدرجاً على اللائحة الأولية؛ مما يعكس لبنان بالمعايير الدولية والثقة المتبادلة مع المنظمة.