ما بعد "اليونيفيل" وانتشار الجيش.. محادثات جبيلي مع البعثة الأميركية

تابع عضو الهيئة التنفيذية في حزب " " الدكتور جوزف جبيلي لقاءاته في الأميركية، حيث انتقل من إلى نيويورك وأجرى سلسلة اجتماعات في مقر .

Advertisement

وشملت اللقاءات اجتماعاً مع مسؤولة الشؤون السياسية في البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة السفيرة جينيفر لوسيتا، بمشاركة عدد من الدبلوماسيين ، ركز على تطورات الأوضاع في جنوب ، ودعم سيطرة القوى الشرعية عبر انتشار الجيش لتأمين انسحاب القوات تزامناً مع إزالة التواجد المسلح غير الشرعي في المنطقة.



كما تطرق الاجتماع إلى مستقبل وجود قوات دولية في الجنوب إلى جانب في ضوء القرار الأممي بإنهاء مهمة "اليونيفيل" مع نهاية هذا العام، بالإضافة إلى جلسة الدولي المرتقبة بطلب من فرنسا لبحث الأوضاع في لبنان.

وفي سياق متصل، عقد جبيلي اجتماعاً مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، تناول تنظيم وزيادة المساعدات للعائلات اللبنانية النازحة التي تعيش ظروفاً معيشية صعبة جراء الحرب التي بدأها .