تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

ما بعد "اليونيفيل" وانتشار الجيش.. محادثات جبيلي مع البعثة الأميركية

Lebanon 24
02-06-2026 | 09:51
A-
A+
ما بعد اليونيفيل وانتشار الجيش.. محادثات جبيلي مع البعثة الأميركية
ما بعد اليونيفيل وانتشار الجيش.. محادثات جبيلي مع البعثة الأميركية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تابع عضو الهيئة التنفيذية في حزب "القوات اللبنانية" الدكتور جوزف جبيلي لقاءاته في الولايات المتحدة الأميركية، حيث انتقل من واشنطن إلى نيويورك وأجرى سلسلة اجتماعات في مقر الأمم المتحدة.
Advertisement
 
وشملت اللقاءات اجتماعاً مع مسؤولة الشؤون السياسية في البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة السفيرة جينيفر لوسيتا، بمشاركة عدد من الدبلوماسيين الأميركيين، ركز على تطورات الأوضاع في جنوب لبنان، ودعم سيطرة القوى الشرعية اللبنانية عبر انتشار الجيش لتأمين انسحاب القوات الإسرائيلية تزامناً مع إزالة التواجد المسلح غير الشرعي في المنطقة.

كما تطرق الاجتماع إلى مستقبل وجود قوات دولية في الجنوب إلى جانب الجيش اللبناني في ضوء القرار الأممي بإنهاء مهمة "اليونيفيل" مع نهاية هذا العام، بالإضافة إلى جلسة مجلس الأمن الدولي المرتقبة بطلب من فرنسا لبحث الأوضاع في لبنان.
 
وفي سياق متصل، عقد جبيلي اجتماعاً مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، تناول تنظيم وزيادة المساعدات للعائلات اللبنانية النازحة التي تعيش ظروفاً معيشية صعبة جراء الحرب التي بدأها حزب الله.
مواضيع ذات صلة
سلام بحث مع السفير الفرنسي في مرحلة ما بعد "اليونيفيل" والإصلاحات المالية والاقتصادية
lebanon 24
Lebanon24
02/06/2026 20:04:12 Lebanon 24 Lebanon 24
مساعدات اميركية للجيش وفرنسا تواصل التحضير لما بعد "اليونيفيل"
lebanon 24
Lebanon24
02/06/2026 20:04:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السعودية: المملكة ترفض كافة أشكال العنف وتؤكد دعمها لبعثة "اليونيفيل"
lebanon 24
Lebanon24
02/06/2026 20:04:12 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام يلتقي السفير الإسباني ويبحث معه مرحلة "ما بعد اليونيفيل"
lebanon 24
Lebanon24
02/06/2026 20:04:12 Lebanon 24 Lebanon 24

القوات اللبنانية

الولايات المتحدة

الجيش اللبناني

الأمم المتحدة

الإسرائيلية

مجلس الأمن

الأميركيين

الإسرائيلي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:14 | 2026-06-02
Lebanon24
13:00 | 2026-06-02
Lebanon24
12:55 | 2026-06-02
Lebanon24
12:50 | 2026-06-02
Lebanon24
12:47 | 2026-06-02
Lebanon24
12:28 | 2026-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24