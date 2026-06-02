تعميم صورة موقوفَين متورّطَين بعمليّات سلب في طرابس.. هل وقعتم ضحيّة أعمالهما؟

Advertisement

صـدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّةالبلاغ التّالـــــي:تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة المختص، صورة الموقوفَين:ع. أ. (مواليد عام 2004، لبناني)ج. س. (مواليد عام 2001، لبناني)وذلك لتورّطهما في تنفيذ عمليّات سلب في مدينة .لذلك، تطلب هذه المديريّة العامّة من الذين وقعوا ضحيّة أعمالهما وتعرّفوا إليهما، الحضور إلى طرابلس القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة الكائن في سراي طرابلس، أو الاتّصال على أحد الرقمَين: 626393-06 / 423039-06 تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.