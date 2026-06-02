تعميم من نقابة أصحاب المطاعم.. قرار يحسم ملف بث مباريات كأس العالم!

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أصدرت والمقاهي والملاهي والباتيسري في تعميماً حول بث العالم، أعلنت فيه أنه بناءً على كون شركة R&R هي الموزّع الحصري لخدمات وقنوات في لبنان، بما في ذلك حقوق البث الخاصة بمباريات للمطاعم والمقاهي والحانات وكافة الجهات التي تقدم عروض مشاهدة عامة أو تجارية، فقد تم الاتفاق بين النقابة والشركة على منح امتيازات خاصة للمؤسسات المنتسبة إلى النقابة والمسددة لاشتراكاتها السنوية.وأشار التعميم إلى أنه يتوجب على المؤسسة الراغبة بالاستفادة من هذه الامتيازات إبراز إيصال تسديد الاشتراك السنوي لعام 2025 عند مراجعة شركة R&R لإبرام اتفاقية الترخيص الخاصة ببث محتوى وقنوات beIN.