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لبنان
تعميم من نقابة أصحاب المطاعم.. قرار يحسم ملف بث مباريات كأس العالم!
Lebanon 24
02-06-2026
|
10:42
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أصدرت
نقابة أصحاب المطاعم
والمقاهي والملاهي والباتيسري في
لبنان
تعميماً حول بث
مباريات كأس
العالم، أعلنت فيه أنه بناءً على كون شركة R&R هي الموزّع الحصري لخدمات وقنوات
bein
في لبنان، بما في ذلك حقوق البث الخاصة بمباريات
كأس العالم
للمطاعم والمقاهي والحانات وكافة الجهات التي تقدم عروض مشاهدة عامة أو تجارية، فقد تم الاتفاق بين النقابة والشركة على منح امتيازات خاصة للمؤسسات المنتسبة إلى النقابة والمسددة لاشتراكاتها السنوية.
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وأشار التعميم إلى أنه يتوجب على المؤسسة الراغبة بالاستفادة من هذه الامتيازات إبراز إيصال تسديد الاشتراك السنوي لعام 2025 عند مراجعة شركة R&R لإبرام اتفاقية الترخيص الخاصة ببث محتوى وقنوات beIN.
ودعت النقابة الراغبين بالاستفسار أو الحصول على مزيد من المعلومات للتواصل مع شركة R&R عبر السيد
إيلي شويري
على الرقم 76/152649، أو على رقم الشركة 01/595955.
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نقابة أصحاب المطاعم
مباريات كأس
كأس العالم
إيلي شويري
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