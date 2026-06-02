بالفيديو... الجيش الإسرائيليّ ينشر مشاهد لنشاطاته في بلدتيّ زوطر الشرقية والغربية

#عاجل ‼️مداهمات مركزة، تدمير وسائل قتالية وتصفية مخربين: نشاط مقاتلي فريق القتال التابع للواء غفعاتي في منطقتي بلدتي زوطر الشرقية وزوطر الغربية
⭕️خلال الأيام الأخيرة، نفذت قوات فريق القتال التابع للواء غفعاتي، بقيادة الفرقة 36، عملية تهدف إلى فرض السيطرة العملياتية وتطهير منطقتي… pic.twitter.com/Uc314s6uv6
— Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) June 2, 2026
#عاجل ‼️مداهمات مركزة، تدمير وسائل قتالية وتصفية مخربين: نشاط مقاتلي فريق القتال التابع للواء غفعاتي في منطقتي بلدتي زوطر الشرقية وزوطر الغربية
⭕️خلال الأيام الأخيرة، نفذت قوات فريق القتال التابع للواء غفعاتي، بقيادة الفرقة 36، عملية تهدف إلى فرض السيطرة العملياتية وتطهير منطقتي… pic.twitter.com/Uc314s6uv6