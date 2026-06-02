بالفيديو... الجيش الإسرائيليّ ينشر مشاهد لنشاطاته في بلدتيّ زوطر الشرقية والغربية

أعلن الجيش الإسرائيليّ، أنّه "خلال الأيام الأخيرة، نفذت قوات فريق القتال التابع للواء ، بقيادة الفرقة 36، عملية تهدف إلى فرض السيطرة العملياتية وتطهير بلدتيّ الشرقية وزوطر الغربية، وذلك في إطار الجهد الذي تبذله الفرقة لتعزيز السيطرة العملياتية في وإزالة التهديد المباشر عن إصبع والمطلة".



وأضاف الجيش الإسرائيليّ في بيان: "عبرت القوات وتنفذ مداهمات مركزة ضدّ بنى تحتية في المنطقة، حيث تعثر على وسائل قتالية وتدمرها وتصفي عناصر مسلحة في المنطقة. وحتى الآن، تم تنفيذ أكثر من 100 غارة بمساندة سلاح الجوّ، جرى خلالها على نحو 20 عنصراً، إلى جانب العثور على مئات القطع من الوسائل القتالية داخل منازل مدنية في المنطقة".





#عاجل ‼️مداهمات مركزة، تدمير وسائل قتالية وتصفية مخربين: نشاط مقاتلي فريق القتال التابع للواء غفعاتي في منطقتي بلدتي زوطر الشرقية وزوطر الغربية



⭕️خلال الأيام الأخيرة، نفذت قوات فريق القتال التابع للواء غفعاتي، بقيادة الفرقة 36، عملية تهدف إلى فرض السيطرة العملياتية وتطهير منطقتي… pic.twitter.com/Uc314s6uv6 — Lieutenant Colonel Ella Waweya | واوية (@CaptainElla1) June 2, 2026 Advertisement