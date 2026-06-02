عن "استهداف بيروت"... إليكم ما قاله وزير الخارجية الأميركيّة

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قال وزير الخارجيّة الأميركيّة ، "تلقينا اتصالات عبر حكومة ورئيس برلمانه نيابة عن " "، بأنه لن يُهاجم ما لم تُهاجم ".

وأضاف : "لا وجود لـ"حزب الله" من دون ، فهو وكيل لها بشكل تام".