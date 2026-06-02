تفجير وغارات... إليكم كيف يبدو الوضع حالياً في الجنوب

شنّت الطائرات الحربيّة الإسرائيليّة، غارتين استهدفتا بلدة بلاط - .

كما استهدفت غارة إسرائيليّة بلدة حداثا، إضافة إلى قعقعية وصريفا وقلاوية.

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وفي دبين، أفادت مندوبة " "، أنّ الجيش الإسرائيليّ قام بعمليّة تفجير في البلدة.

كذلك، أشارت إلى أنّ المدفعيّة الإسرائيليّة استهدفت بلدة .